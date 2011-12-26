به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح تعویض کارت های پایان خدمت و راه اندازی سایت سرباز اظهار داشت: باید از مردمی که همواره در صحنه های مختلف انقلاب هوشمندانه وارد میدان شدند و خطر را دور کردند تقدیر کنیم. امیدواریم بتوانیم قدردان زحمات مردم باشیم.

وی با اشاره به دوران جنگ نرم و سرد بر علیه انقلاب افزود: در دوران جنگ نرم و سرد یک عنصر که نام آن را سرباز یا افسر جنگ نرم نامگذاری می کنیم همواره پیشتاز مقابله با دشمن است. پس از گذشت جنگ تحمیلی، تئوریسن های جنگ لب به اعتراف گشودند و به اشتباه بزرگ خود که این جنگ را طراحی کردند اذعان داشتند.

رادان افزود: این افراد معتقد بودند جنگ با ایران فقط یک جنگ نظامی نیست بلکه جنگ ارزشها و عقاید بود و طبیعی است که پس از گذشت مدتی این ارزش ها در کشورهای منطقه بروز کرده و انقلاب های مشابهی را در پی دارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر ناکارآمدی جنگ سخت علیه ایران تاکید کرد: هدف دشمن در جنگ سخت ناکارآمد نشان دادن ما بود اما ما که در آن زمان توان ساختن نارنجک دستی را نداشتیم دشمن را شگفت زده کرده و آنها دانستند که می توانیم موشک هایی با برد بلند طراحی کنیم. این جنگ نه تنها برای ما زیان آور نبود بلکه برکت های بسیاری را برای ما به همراه داشت.

وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک دشمن باید از تحمیل جنگ نرم علیه ایران در فتنه88 پشیمان شود چرا که هر چه در چنته داشت بر علیه خودشان استفاده شد. به زودی افسران جنگ نرم ضرب شصتی به دشمن نشان خواهد داد که آنها را از جنگ نرم پشیمان می کنند.

رادان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم بروز بودن و کارآمدی پلیس تاکید کرد و گفت: هم اکنون پلیس در بعد عملیاتی و خدماتی فعالیت می کند و اگر بخواهد در دوران سنت باقی بماند مخاطبان دیگر ما را قبول ندارند. پلیس هیچگاه نمی تواند در سنت بماند و حتما باید مدرن شود.

وی تاکید کرد: باید صدور کارتهای هوشمند پایان خدمت با سرعت بیشتری دنبال شود. معتقدیم طی دو سال می توان تمامی کارتهای قدیمی را تعویض کرد.

وی در این مراسم با اشاره به طرح تعویض وهوشمند شدن کارتهای پایان خدمت گفت: صدور این کارتها خط پایان کسانی است که بر ریل جعل و تقبل سوارند و با طمع مال مقدمات رهایی عده ای را فراهم می کنند.