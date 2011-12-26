تیم فوتبال شهرداری تبریز تمرینات خود را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شهرداری تبریز که پس از بازی با داماش گیلان در هفته هفدهم، با اجازه کادر فنی به بازیکنان خود استراحت داده بود، با کادر فنی جدید تمرینات خود را با حضور تمام بازیکنان آغاز کرد.

هیئت مدیره باشگاه شهرداری تبریز شنبه شب و پس از انجام مذاکره با میودراگ یشیچ سرمربی صرب خود، بر سر جدایی این مربی از تیم به توافق رسیدند و علی اصغر مدیرروستا که سابقه مربیگری در تیم های پیکان و پاس را در کارنامه دارد به این سمت انتخاب شد.

دلیل جدایی و یا به عبارت بهتر برکناری یشیچ از تیم نتایج ضعیف وی در بازی های نیم فصل اول عنوان شده است.

این تیم در 17 بازی انجام داده مقابل حریفان تنها موفق به کسب 20 امتیاز شد و در رده ای بهتر از سیزدهم جای نگرفت.

هنوز برپایی اردوی آمادگی این تیم در خارج از کشور قطعی نشده و سرمربی جدید برنامه خود در این زمینه را اعلام نکرده است.

شهرداری در اولین هفته از رقابت های نیم فصل دوم روز پانزدهم دی ماه جاری در تبریز میزبان مس کرمانی خواهد بود که در دور رفت مقابل این تیم در کرمان به تساوی یک بر یک دست یافته بود.

مدیر روستا دستیاران خود را انتخاب کرد

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز دستیاران خود را انتخاب کرد.

علی اصغر مدیرروستا که دو روز قبل به عنوان سرمربی جدید شهرداری تبریز جانشین یشیچ شد دستیاران خود را انتخاب کرد.

وی محسن گروسی را به عنوان دستیار اول، حیدر جعفری، جلیل زنده دل و یونس گرائیلی را به عنوان اعضای جدید کادر فنی این تیم در ادامه رقابت های لیگ برتر معرفی کرد.