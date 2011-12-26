دانش آموزان معرفی شده از آموزش و پرورش البرز به کهریزک تخفیف خدمات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه طی آیینی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و مدیریت موسسه کهریزک یک تفاهمنامه همکاری مابین این دو سازمان منعقد شد.



مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز درباره مفاد این تفاهمنامه به خبرنگار مهر گفت: در این تفاهمنامه مقرر شد دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی مدارس تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز که برای گرفتن خدمات به آسایشگاه معرفی می شوند در صورت تأیید این مرکز می⁯توانند از تخفیف ویژه تا سقف30 درصد برخوردار شوند.



دکتر افشین وجدانی افزود: به موجب این تفاهمنامه همچنین مقرر شده است که کارکنان کادر آموزش و پرورش در صورت داشتن بیمه خدمات درمانی و یا سازمان تأمین اجتماعی با ارائه دفترچه بیمه از تخفیف 10درصد برای تمامی خدمات استفاده کنند.



اکبر حلیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز هم در این⁯ باره گفت: برای ارتقا وضعیت زندگی دانش⁯آموزان با اکثر ارگان⁯ها تفاهم⁯نامه⁯هایی به امضا رسیده است و به نوعی این موضوع را در سطح استان پیگیری می⁯کنیم.



این مسئول همچنین از بازدید مدیران مجموعه آموزش و پرورش از موسسه خیریه کهریزک خبر داد و تأکید کرد: برای شناخت بیشتر از موسسه کهریزک برنامه⁯ریزی شده است که در آینده نزدیک مدیران آموزش و پرورش از این موسسه بازدید به عمل آورند.

