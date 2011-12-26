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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

خواستار:

770 روستای گلستان تحت پوشش آبفار هستند

770 روستای گلستان تحت پوشش آبفار هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار گلستان گفت: تاکنون تعداد 770 روستای استان تحت پوشش این شرکت قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواستار عصر دوشنبه  در شورای عالی سیاستگذاری سازمان بسیج کارمندان، تعداد مشترکان تحت پوشش این شرکت را 183 هزار و 971 مشترک اعلام کرد.

فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه نینوا نیز با بیان اینکه بسیج بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری هدیه ای آسمانی است، آن را مایه ارتقای سلامت اداری سازمان ها برشمرد.

سرهنگ الازمنی همچنین به نقش و جایگاه بسیج در تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و حضور پررنگ، فعال و با بصیرت بسیج در تمام عرصه ها اشاره کرد.

گرزین مسئول آموزش و نیروی انسانی پایگاه بسیج باب الحوائج شرکت آبفار گلستان، گزارشی از فعالیت های پایگاه بسیج شرکت آبفار به حاضرین ارائه کرد.

فرمانده پایگاه بسیج باب الحوائج شرکت آبفار گلستان نیز در ادامه به تشریح موضوعاتی در رابطه با تحول اداری ازجمله  تحول اداری  و اهمیت آن، تغییر و تحول از دیدگاه اسلام و قرآن، تحول اداری از دیدگاه مبانی قانونی و ارزش و جایگاه بسیج در راستای کمک به طرح تحول اداری و ارتقای سلامت در دستگاه های اجرایی پرداخت.

کد مطلب 1494058

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