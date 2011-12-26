20 هزار بیسواد در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرداری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی ، از دوم تا هشتم دی ماه را هفته نهضت سواد آموزی یاد کرد و افزود: امروز روز سواد آموزی و مشارکت دستگاههای فرهنگی نامگذاری شده است.

وی ادامه داد : در سال 55 درصد باسوادی استان در گروه سنی 10-49 سال 30 درصد بود که در سال 85 درصد باسوادی به 91 درصد رسیده است.

مدیر نهضت سواد آموزی زنجان تاکید کرد: رشدی باسوادی ر استان از سال 55 تا85 به 50 درصد رسیده است که این میزان 13 درصد از میانگین نرخ باسوادی کشور بالاتر است.

سرداری افزود: درصد باسوادی به تفکیک جنسیتی ده درصد فاصله بود که در سال 89 به کمتر از سه درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: میزان شاخص باسوادی در شهر و روستاها کاهش چشمگیری وجود دارد که در سال ، 55 34 درصد بود و در سال 85 به 13 درصد رسیده و در سال 89 به کمتر از دو درصد رسیده است.

مدیر نهضت سواد آموزی زنجان گفت: در راستای ریشه کنی بیسوادی کلیه دستگاههای فرهنگی بیسوادان را تحت پوشش قرار دهند و با توجه به حوزه فرهنگی دستگاه مربوطه مشوق های لازم را مهیا کنند .