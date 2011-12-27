به گزارش خبرنگارمهر، از ابتدای شکل‌گیری به‌رغم تلاش رسانه‌ها و دولتمردان آمریکا برای کوچک جلوه دادن آن، روز به روز پیش رفت تا به مرحله غیرقابل مهار رسید دولت آمریکا هرچند بتواند به کمک نیروهای امنیتی و توسل به زور تجمع مردم را سرکوب کند، اما بدون شک نخواهد توانست ریشه‌های این حرکت را از بین ببرد و روزی خواهد رسید که ریشه‌های آن، چنان گسترش یابد که نظام سرمایه‌داری غرب و آمریکا را زمین بزند.

یکی از راه‌هایی که باعث می‌‌شود ریشه‌های جنبش وال‌استریت زنده بماند، نشر آن در آثار هنری، به خصوص هنرهای انتقادی نظیر کاریکاتور و طنز است. کاریکاتوریست می‌تواند با ظرافت هنرمندانه و هوشمندی منتقدانه، حرف مهم خود را در یک تصویر جاودان کند و آن را بین هزاران نفر اشاعه دهد و به این شکل در عرض چند ثانیه، پیام ده‌ها ساعت سخنرانی و صدها صفحه مقاله را به مخاطب منتقل نماید.

جشنواره بین‌المللی کاریکاتور "سقوط وال‌استریت" فرصتی‌ست برای دیده‌شدن آثار هنرمندان اقصی نقاط دنیا و هم‌صدایی با مردم معترض آمریکا و اروپا و تمام انسان‌هایی که قربانی فقر و فساد و تبعیض هستند.

دبیراجرایی این جشنواره محمد عزیزی است و دبیری هنری آن را مازیار بیژنی برعهده دارد.

سید نظام‌الدین موسوی، محمد عزیزی، محمدحسین زیارتی ، مازیار بیژنی، علیرضا ذاکری و شاهین کلانتری اعضا شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند.

هیئت داوران این جشنواره هم در بخش داخلی مازیار بیژنی، علیرضا ذاکری، محمدحسین نیرومند و جواد علیزاده هستند و در بخش خارجی هم جولیان بناپای (رومانی)، موسی گوموس (ترکیه)، مارسین بوندانویچ (لهستان) آثار رسیده را داوری می‌کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 20 دی تاریخ اعلام نتایج هم پایان دی ماه خواهد بود.