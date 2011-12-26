به گزارش خبرنگار مهر، بهجت قاسمی امروز در مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی که با حضور وزیر علوم برگزار شد، با اشاره به اینکه در حد خودم افتخار می کنم که همسر شهید شهریاری هستم، اضافه کرد: با شهید شهریاری زندگی خوب و با خانواده شهید علیمحمدی ارتباط تناتنگی داریم، همچنین با خانواده شهید رضائی نژاد بعد از شهادت وی آشنا شدیم.

وی گفت: بعد از به شهادت رسیدن دکتر شهریاری، بیشتر از گذشته همسرم را می شناسم. همه یک روز می میرند و تعارف هم نداریم، شهید شهریاری هم باید یک روز از دنیا می رفت که البته ایشان به شهادت رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه، با علم به شرایط زندگی دکتر شهریاری وارد زندگی وی شده است، ادامه داد: می دانستم که شرایط زندگی و کاری شهید شهریاری متفاوت است و با علم به این موضوع وارد زندگی وی شدم و هر روز هم منتظر این اتفاق بودم.

قاسمی در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: اگر یک بار دیگر فرصت زندگی بود و شهید شهریاری به خواستگاری من می آمد، باز هم همسرش می شدم.

همسر شهید شهریاری، تاکید کرد: به عنوان یک فرد دانشگاهی شاهد هستم که دانشجویان ما مصر هستند در اجرای پروژه های حساس، خطرناک و تاثیرگذار بیشتر حضور داشته باشند.