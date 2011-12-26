  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

همسر شهید شهریاری:

دانشجویان بر اجرای پروژه‌های حساس بیشتر اصرار دارند

دانشجویان بر اجرای پروژه‌های حساس بیشتر اصرار دارند

همسر شهید شهریاری گفت: به عنوان یک فرد دانشگاهی شاهد هستم که دانشجویان ما مصر هستند در اجرای پروژه های حساس و تاثیرگذار بیشتر حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت قاسمی امروز در مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی که با حضور وزیر علوم برگزار شد، با اشاره به اینکه در حد خودم افتخار می کنم که همسر شهید شهریاری هستم، اضافه کرد: با شهید شهریاری زندگی خوب و با خانواده شهید علیمحمدی ارتباط تناتنگی داریم، همچنین با خانواده شهید رضائی نژاد بعد از شهادت وی آشنا شدیم.

وی گفت: بعد از به شهادت رسیدن دکتر شهریاری، بیشتر از گذشته همسرم را می شناسم. همه یک روز می میرند و تعارف هم نداریم، شهید شهریاری هم باید یک روز از دنیا می رفت که البته ایشان به شهادت رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه، با علم به شرایط زندگی دکتر شهریاری وارد زندگی وی شده است، ادامه داد: می دانستم که شرایط زندگی و کاری شهید شهریاری متفاوت است و با علم به این موضوع وارد زندگی وی شدم و هر روز هم منتظر این اتفاق بودم.

قاسمی در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: اگر یک بار دیگر فرصت زندگی بود و شهید شهریاری به خواستگاری من می آمد، باز هم همسرش می شدم.

همسر شهید شهریاری، تاکید کرد: به عنوان یک فرد دانشگاهی شاهد هستم که دانشجویان ما مصر هستند در اجرای پروژه های حساس، خطرناک و تاثیرگذار بیشتر حضور داشته باشند.

کد مطلب 1494061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها