درمانگاه خضری و دشت بیاض شبانه روزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در جمع مردم خضری و دشت بیاض اظهارداشت: طبق مصوبه هیئت دولت تمامی درمانگاه های مراکز بخش های استان می بایست شبانه روزی شود.

رشید خضری ودشت بیاض را دارای مردمی متدین و ولایتمدار دانست وگفت: راه اندازی حوزه علمیه دراین شهر باتوجه به سابقه دینی مردم حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی فلسفه وجودی مسئولان را نوکری و خدمتگزاری مردم دانست و بیان کرد: مسئولان باید با تمام وجود تنها به خدمت به مردم بیاندیشند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

استاندار خراسان جنوبی

ولایت فقیه، بصریت مردم و حفظ وحدت سه عامل شکست فتنه است

استاندارخراسان جنوبی افزود: فتنه ها همواره در تمامی مقاطع تاریخی وجود داشته است اما در انقلاب اسلامی آنچه موجب شده تا تمامی نقشه های فتنه گران خنثی شده و به جایی نرسد سه عامل مهم ولایت فقیه، بصیرت مردم و اتحاد وانسجام تمامی گروه های داخلی است.

رشید به حماسه 9 دی ماه سال 88 اشاره کرد و ادامه داد: مشروعیت الهی که بر پایه ولایت مطلقه فقیه استوار است یکی از مهمترین عوامل موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دردنیا بی بدیل و بی نظیر است.

وی مقبولیت مردمی و حضور مردم در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را یکی دیگر از این عوامل دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین عرصه های حضور مردم، انتخابات است که تا کنون درایران 29 انتخابات برگزار شده و سی امین انتخابات مربوط به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در این خصوص هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که مانند ایران انتخاباتی آزاد و سالم برگزار می کند.

رشید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نماد مردم سالاری دینی و دموکراسی حقیقی دانست وافزود: وجود فتنه گران و توطئه گران یک قاعده مهم تاریخی از صدر اسلام تا کنون است و در تمامی مقاطع تاریخی حضور داشته و در مقابل حکومت های الهی و مردمی ایستاده اند.

وی به وجود توطئه گران در زمان حضرت محمد(ص)، حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: در عصر مشروطه نیز گروهی اخلال گر موجب به وجود آمدن حکومت رضاخان شدند که نشان دهنده وجود فتنه های متعدد در طول تاریخ است.

استاندار خراسان جنوبی به وجود فتنه های مهم در طول تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن تلاش کرد تا با استفاده از وجود بنی صدر خائن در راس انقلاب، اصل نظام رامورد هجوم قرار دهد که با رهبری های پیامبرگونه امام راحل(ره) و بصیرت و هوشیاری مردم این نقشه آنان نقش بر آب شد.

وی فتنه بعد از انتخابات 88 را یکی از مهمترین و پیچیده ترین فتنه های تاریخ انقلاب دانست و یادآور شد: در این فتنه دشمنان جاهل در داخل با خط گرفتن از اتاق های فکری که درخارج طراحی شده بود هشت ماه مشکلات فراوانی را برای نظام ایجاد کردند که حضور حماسی مردم ولایتمدار ایران در 9 دی ماه 88 موجب شد باردیگر یاس و ناامیدی بر اردوگاه دشمن سایه افکند.

رشید ادامه داد: در فتنه سال 88 کسانی که اعتبار خود را از انقلاب ونظام گرفته بودند به دشمن در دست یابی به اهدافش کمک کردند چرا که قدرت طلبی و غلبه هوای نفس چنان بر آنها سایه افکنده بود که قدرت تشخیص حق برای آنها سخت شده بود و به جای اینکه رقابت در خدمت رسانی و سازندگی داشته باشند به فکر رقابت در قدرت بودند.

وی یادآور شد: مردم با بصیرت ایران اسلامی باید به هوش باشند که فتنه هیچگاه پایانی ندارد و هرچه ما به اهداف مقدس والهی خود در انقلاب اسلامی نزدیک می شویم فتنه ها نیز عمیق تر شده و فتنه گران با اقدامات پیچیده ترسعی در ایجاد اخلال دراین زمینه دارند.

رشید عنوان کرد: آنچه انسان رادر مقابل آسیب ها و فتنه ها مصون نگه می دارد توسل به منبع وحی و تکیه بر احکام اسلام نابی است که توسط امام راحل(ره) از اسلام آمریکایی تفکیک و به جهانیان عرضه شد.

وی به وجود رهبری پیامبرگونه در تمامی مقاطع انقلاب به عنوان مهمترین عامل پیروزی در برابر مشکلات یادکرد و گفت: در فتنه 88 نیز مدیریت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از مهمترین عواملی بود که نگذاشت دشمنان قسم خورده انقلاب به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی هوشیاری و بصیرت مردم را یکی دیگر از ارکان موفقیت انقلاب در مقاطع مختلف دانست وافزود: مردم ایران اسلامی همواره با هوشیاری و بصیرت و باتبعیت هوشیارانه از رهبر انقلاب اسلامی نقشه های دشمان را یکی پس از دیگری نقش بر آب کردند.