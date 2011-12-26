جزئیات عملیات جاسوسی اسرائیل در سودان/ هشدار درباره ترور البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" نوشت: جنگنده های اسرائیلی در اواخر نوامبر گذشته به یک کاروان از خودروها در مرز مصر با سودان در منطقه "وادی العلاقی" حمله کرده اند.

این روزنامه گزارش داد: در نتیجه این حمله دو خودرو نابود و تعدادی کشته و زخمی شدند و بقیه افراد کاروان به داخل مرزهای سودان فرار کردند.

روزنامه فوق می افزاید: در روز پانزدهم دسامبر جاری نیز یک بالگرد آپاچی اسرائیلی در جزیره "مقرسم" واقع در منطقه "محمد قول" که ایستگاه موسوم به "رادار 11" در آن قرار دارد فرود آمدند و سرنشینان آن به گشت زنی در این جزیره پرداختند و ارتش سودان نیز تحرکی انجام نداد.

این روزنامه ذکر کرد: ارتش سودان تاکنون منطقه را مورد بازرسی قرار نداده و میان ارتش و پلیس درباره طرف مسئول برای پیگیری موضوع اختلاف نظر وجود دارد.

روزنامه مذکور به نقل از یکی از فرماندهان ارتش سودان آورده است: نیروهای مرزی فناوری لازم را برای رصد اجسام وارده به حریم هوایی سودان ندارند.

این روزنامه نوشت: ژنرال "محمد عطا" رئیس دستگاه اطلاعاتی سودان از "عمر البشیر" رئیس جمهوری این کشور خواسته به منطقه ای که ماه نوامبر به آن حمله شده نرود زیرا احتمال ربایش و ترور وی وجود دارد.

شایان ذکر است که اقدامات علیه خارطوم در حالی انجام می شود که "سالوا کر" رئیس جمهوری سودان جنوبی چندی پیش از اراضی اشغالی دیدار کرد.