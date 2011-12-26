بخشودگی اضافه خدمت سربازان تا 6 ماه پس از اجرای قانون جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح تعویض کارت های پایان خدمت در جمع خبرنگاران در مورد قانون جدید وظیفه عمومی اظهار داشت: قانون جدید به نیروهای مسلح ابلاغ شده است و برای اجرا آماده است. در قانون جدید امتیازاتی برای مشمولان در نظر گرفته شده است که محوری ترین آن تعویض سال به ماه است. بر این اساس زمان مشمولیت فرد از این پس بر اساس ماه تولد محاسبه می شود.

وی ادامه داد: در گذشته افرادی که مرتکب غیبت می شدند تا سه ماه اضافه خدمت دریافت می کردند اما بر اساس قانون این اضافه خدمت در قانون جدید از سه ماه تا شش ماه است و حتی مشمول به مراجع قضایی معرفی می شود اما با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح همزمان با اجرای قانون جدید تا 6 ماه کسانی که دارای غیبت هستند اگر خود را معرفی کنند غیبت آنها بخشیده می شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از انهدام 86 باند جعل کارت پایان خدمت و معافیت خبر داد و افزود: تعداد زیادی از افراد از این باندها کارت پایان خدمت و معافیت جعلی گرفته بودند که با شناسایی آنها، کارت های آنها باطل شد.

رادان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وظیفه پلیس برای برخورد با حیوانات وحشی در سطح پایتخت گفت: ما از کسانی که وظیفه ما را در این مورد بگویند استقبال می کنیم و از انجام ندادن آن عذرخواهی می کنیم اما مشخص است که این حیوانات در کجا پرورش یافته و به چه کسانی فروخته شده و در چه زمانی جابجا شده اند. بهتر است دستگاهها به جای سلب مسئولیت خود به کوتاهی های انجام شده اذعان داشته باشند.

سردار رادان در پاسخ به پرسشی در مورد فعالیت سفارت مجازی آمریکا اظهار داشت: راه اندازی این سفارت نگاهی توطئه ای است و طبیعی است این اقدامات پوچ و توخالی است. پلیس در هر حالت با اقدامات مجرمانه فضای مجازی برخورد می کند.