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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

در دانشگاه پیام نور/

شاخصهای علمی در کردستان با محوریت نیروهای بومی تقویت می شود

شاخصهای علمی در کردستان با محوریت نیروهای بومی تقویت می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به فعالیتهای گسترده اساتید و دانشجویان این دانشگاه در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی، گفت: توسعه فعالیتهای علمی با محوریت نیروها بومی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب مرادی در نشستی با فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان در سنندج، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 25هزار دانشجو در 92 رشته و گرایش تحصیلی در 10 مرکز و واحد تابعه پیام نور کردستان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور کردستان از لحاظ جمعیت دانشجویی بزرگترین دانشگاه استان به شمار می رود و با بهره‌مندی از دانشجویان، اساتید و کارکنان خلاق خویش در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده است.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان عنوان کرد: بر اساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور خوشبختانه پیام نور کردستان در سال تحصیلی گذشته سه عنوان برتر در حوزه فرهنگی و رتبه برتر در بخش روابط عمومی‌ها را به خود اختصاص داد و از لحاظ ارائه مقالات در مجامع بین‌المللی نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

مرادی افزود: از سال 86 تاکنون پژوهشگران دانشگاه پیام نور استان کردستان 9 کتاب را تألیف و یک کتاب را نیز ترجمه کرده ‌اند و در طول این مدت 68 طرح پژوهشی پایان یافته و یا در دست اجراست.

وی در ادامه بر آمادگی همه جانبه اساتید و دانشجویان ساعی این دانشگاه برای ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی در استان و ارتباط بیشتر با حوزه‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی سپاه بیت‌ المقدس کردستان تأکید کرد و افزود: نهادینه کردن فرهنگ بسیج و نشر آرمانهای این مکتب الهام بخش از جمله شاخص ‌های مهم عزت و تعالی ایران اسلامی است و دانشگاه‌ها باید در این زمینه پیشرو باشند.

مرادی در خاتمه به ارتقای رشته های فنی و مهندسی و گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی در مراکز پیام نور کردستان به عنوان یکی از اولویت‌های پیش روی این دانشگاه اشاره کرد.

کد مطلب 1494072

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