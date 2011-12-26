شهرک صنعتی پاسارگاد با موافقت کارگروه مسکن فارس ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم اعتماد در پاسخ به اظهارات معاون اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری فارس که اعلام کرده بود " محل ساخت شهرک صنعتی پاسارگاد جزو هیچ کدام از سه گزینه پیشنهادی این اداره کل نبوده است" با رد این موضوع، گفت: محل احداث این شهرک صنعتی در حریم درجه سه میراث فرهنگی واقع شده که براساس قوانین و ضوابط و معیارهای میراث فرهنگی، استقرار صنایع در حریم درجه سه، بلامانع است.

وی افزود: باتوجه به اینکه ایجاد شهرکهای صنعتی در استان باید به تصویب کارگروه مسکن و شهر سازی متشکل از معاون استاندار و مسئولان دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان است برسد، گفت: در زمینه ایجاد شهرک صنعتی پاسارگاد موارد در جلسه تاریخ 21 تیرماه 1388 مطرح و پس از بررسیها مورد موافقت کارگروه قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه استقرار شهرک صنعتی پاسارگاد جزو یکی از سه گزینه پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری فارس بوده، اظهار داشت: گزینه سوم میراث فرهنگی پس از انطباق با نقشه های منابع طبیعی و ضوابط استقرار شهرکهای صنعتی در اراضی ملی و دولتی جانمایی و مورد تایید قرار گرفت.

اعتماد افزود: موضوع ایجاد شهرک صنعتی پاسارگاد پس از تصویب در کارگروه استانی، مجددا در کمیسیون استعدادیابی اراضی شهرستان پاسارگاد در تاریخ 11 بهمن ماه 88 مطرح و با توجه به نامه شماره 1306/133/گ بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد که در این نامه کارشناسان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد فعالیت در زمین مورد نظر را بلامانع اعلام کرده اند، به تصویب رسید.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود : علاوه بر آن در صورتجلسه 21 دی ماه سال 1389 که باحضور فرماندار و مسئولان وقت شهرستان پاسارگاد و نمایندگان میراث فرهنگی و نماینده مجموعه جهانی پاسارگاد با موضوع شهرک صنعتی پاسارگاد برگزار شد پس از بحث و تبادل نظر، جانمایی مکان فعلی شهرک صنعتی پاسارگاد که جزو حریم درجه 3 میراث فرهنگی است و باتوجه به اولویتهای مورد نظر میراث فرهنگی، تایید شد.

وی تاکید کرد: تمامی مستندات و صورتجلسه ها و موافقتنامه ها در شرکت شهرکهای صنعتی فارس موجود است.

اعتماد تاکید کرد: براساس موافقتنامه ها شهرک صنعتی پاسارگاد برای استقرار صنایع پاک و بدون آلاینده ایجاد شده و شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به ایجاد کمربند سبز حفاظتی در اطراف شهرک صنعتی اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد این شهرک صنعتی در راستای توسعه صنعتی شهرستان پاسارگاد و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه درحال انجام است، گفت: استقرار صنایع در این شهرک صنعتی با توجه به موافقتنامه های انجام شده برای جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده ، هیچ گونه تهدید و مخاطره ای برای مجموعه جهانی پاسارگاد به همراه نخواهد داشت.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی فارس با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در شهرک صنعتی درحال انجام است و تاکنون بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، گفت: عملیات اجرایی این شهرک صنعتی با پیشرفت مناسب درحال انجام است و متوقف نخواهد شد.