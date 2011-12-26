  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

اعتماد:

شهرک صنعتی پاسارگاد با موافقت کارگروه مسکن فارس ایجاد شده است

شهرک صنعتی پاسارگاد با موافقت کارگروه مسکن فارس ایجاد شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: شهرک صنعتی پاسارگاد براساس موافقت کارگروه مسکن و شهرسازی استان که یکی از اعضای آن اداره کل میراث فرهنگی فارس است، ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم اعتماد در پاسخ به اظهارات معاون اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری فارس که اعلام کرده بود " محل ساخت شهرک صنعتی پاسارگاد جزو هیچ کدام از سه گزینه پیشنهادی این اداره کل نبوده است" با رد این موضوع، گفت: محل احداث این شهرک صنعتی در حریم درجه سه میراث فرهنگی واقع شده که براساس قوانین و ضوابط و معیارهای میراث فرهنگی، استقرار صنایع در حریم درجه سه، بلامانع است.

وی افزود: باتوجه به اینکه ایجاد شهرکهای صنعتی در استان باید به تصویب کارگروه مسکن و شهر سازی متشکل از معاون استاندار و مسئولان دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان است برسد، گفت: در زمینه ایجاد شهرک صنعتی پاسارگاد موارد در جلسه تاریخ 21 تیرماه 1388 مطرح و پس از بررسیها مورد موافقت کارگروه قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه استقرار شهرک صنعتی پاسارگاد جزو یکی از سه گزینه پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری فارس بوده، اظهار داشت: گزینه سوم میراث فرهنگی پس از انطباق با نقشه های منابع طبیعی و ضوابط استقرار شهرکهای صنعتی در اراضی ملی و دولتی جانمایی و مورد تایید قرار گرفت.

اعتماد افزود: موضوع ایجاد شهرک صنعتی پاسارگاد پس از تصویب در کارگروه استانی، مجددا در کمیسیون استعدادیابی اراضی شهرستان پاسارگاد در تاریخ 11 بهمن ماه 88 مطرح و با توجه به نامه شماره 1306/133/گ بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد که در این نامه کارشناسان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد فعالیت در زمین مورد نظر را بلامانع اعلام کرده اند، به تصویب رسید.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود : علاوه بر آن در صورتجلسه 21 دی ماه سال 1389 که باحضور فرماندار و مسئولان وقت شهرستان پاسارگاد و نمایندگان میراث فرهنگی و نماینده مجموعه جهانی پاسارگاد با موضوع شهرک صنعتی پاسارگاد برگزار شد پس از بحث و تبادل نظر، جانمایی مکان فعلی شهرک صنعتی پاسارگاد که جزو حریم درجه 3 میراث فرهنگی است و باتوجه به اولویتهای مورد نظر میراث فرهنگی، تایید شد.

وی تاکید کرد: تمامی مستندات و صورتجلسه ها و موافقتنامه ها در شرکت شهرکهای صنعتی فارس موجود است.

اعتماد تاکید کرد: براساس موافقتنامه ها شهرک صنعتی پاسارگاد برای استقرار صنایع پاک و بدون آلاینده ایجاد شده و شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به ایجاد کمربند سبز حفاظتی در اطراف شهرک صنعتی اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد این شهرک صنعتی در راستای توسعه صنعتی شهرستان پاسارگاد و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه درحال انجام است، گفت: استقرار صنایع در این شهرک صنعتی با توجه به موافقتنامه های انجام شده برای جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده ، هیچ گونه تهدید و مخاطره ای برای مجموعه جهانی پاسارگاد به همراه نخواهد داشت.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی فارس با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در شهرک صنعتی درحال انجام است و تاکنون بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، گفت: عملیات اجرایی این شهرک صنعتی با پیشرفت مناسب درحال انجام است و متوقف نخواهد شد.

کد مطلب 1494073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها