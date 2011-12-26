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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

میرزایی:

50 گفتمان دینی در آق قلا برگزار شد

50 گفتمان دینی در آق قلا برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: مسئول اداره تبلیغات اسلامی آق قلا گفت: بیش از 50 گفتمان دینی در مناسبتهای ایام ذی القعده، ذی الحجه و محرم در سطح مراکز آموزشی دانشگاهی و مساجد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله میرزایی در این زمینه افزود: گفتمانهای دینی با هدف تبیین احکام و مسائل دینی ، ولایت فقیه، جنگ نرم، غدیر، پیشگیری از اعتیاد، بهداشت روح و روان، حریم روابط دختر و پسر، مهارتهای زندگی، اخلاق در خانواده، فلسفه عاشورا و.... برگزار شد.

وی پاسخگویی به شبهات و سئوالات دانش آموزان و جوانان را از جمله اهداف برگزاری این گفتمانها اعلام کرد.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی آق قلا افزود: با توجه به جنگ نرم دشمنان برگزاری این گفتمانها می تواند راهگشایی برای شبهات و اندیشه های نسل سوم باشد.

آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1494074

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