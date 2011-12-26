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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

در سالروز زلزله بم/

مانور امداد و نجات در نظرآباد برگزار شد

مانور امداد و نجات در نظرآباد برگزار شد

نظر آباد - خبرگزاری مهر: در سالرزو زلزله مهیب بم، مانور تمرینی امداد و نجات در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه عملیات تمرینی امداد و نجات در سالروز زلزله بم با شرکت تیمهای امداد نجات، آواربرداری، امداد جاده ای، جستجو و نجات و اسکان اضطراری در نظرآباد برگزار شد.

 مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز در این مانور اظهار داشت: هر قدر آمادگی برای مقابله با بحران و حوادثی مانند زلزله بیشتر باشد، خسارات وارده نیز کمتر است.

منتظری با اشاره به نقش تاثیرگذار کمک های اولیه در رسیدگی به مصدومان حوادث طبیعی از جمله زلزله اظهارداشت: این امکانات شامل چسب زخم، باند و گازاستریل، چسب پارچه ای، مواد ضد عفونی کننده، پماد سوختگی و داروهایی که با تجویز پزشک باید به طور منظم استفاده شود، باید همواره در دسترس باشد.

در این تمرین از دو قلاده سگ جستجو گر و یک فروند چرخبال نیز برای کمک به آسیب دیدگان استفاده شد.

مانور تمرینی امداد نجات در زلزله با مشارکت سازمانهای عضو ستاد بحران و حوادث فرمانداری شهرستان نظرآباد برگزار شد.

کد مطلب 1494075

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