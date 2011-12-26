اعمال تعرفه ترجیحی حامل‌های انرژی برای بخش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه سومین همایش صادرات غیر نفتی در تهران با بیان اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بالاتر از زمزمه و در حد آواز است، گفت: مناسب بودن یا نبودن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بستگی به قیمتهای جدید حامل های انرژی دارد و بنده این سخن که هر قیمت جدیدی برای حاملهای انرژی در بخش تولید مضر است را باور ندارم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: اگر بتوانیم قیمتهای ترجیحی را برای تولید حفظ کنیم می توانیم وارد فاز دوم اجرای قانون شویم چرا که در مورد قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هنوز بررسی ها ادامه داشته و تصمیم نهایی اخذ نشده است.

وزیر صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: هنوز قضاوت در مورد آثار اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بر تولید زود است اما ترجیحی بودن قیمت حاملهای انرژی برای بخش تولید از رئیس جمهور درخواست شده است.

قول‌های رئیس جمهور برای فاز دوم

غضنفری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر مناسب بودن یا نبودن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: رئیس جمهور قول داده است که منابع مالی بسته های حمایتی از بخش تولید را در فاز دوم و بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین کند، این در حالی است که با توجه به تامین منابع مالی جدید برای اجرای بسته های حمایت از صنایع در روزهای گذشته، این امیدواری را به همراه داشته که بتوان قبل از شروع فاز دوم اجرای قانون برخی از مفاد بسته های حمایتی از تولید را اجرا کنیم.

گرانی شیر به هدفمندی ربطی ندارد

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر افزایش قیمت شیر گفت: موضوع افزایش قیمت شیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست بلکه قیمت شیر همواره در فصل سرما بالا می رود و امسال نیز به علت گرانی علوفه و واردات آن از خارج کشور افزایش قیمت شیر رقم خورده که این مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

وی همچنین در ادامه در مورد توقف ثبت سفارش کالا از امارات گفت: در مورد ثبت سفارش واردات کالا از امارات مشکل خاصی وجود ندارد ولی اگر مشکلی به لحاظ مسائل بانکی باشد، رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد.

مخالفت تمامی وزرای بازرگانی و صنایع پس از انقلاب با طرح انتزاع

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد دیدار روز گذشته خود با تمامی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن پس از پیروزی انقلاب گفت: مذاکرات متعددی صورت گرفت اما یکی از مواردی که در گفته همه وزرا به چشم می خورد و برای من جالب بود، موضوع انتقاد از طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بر این اساس، وزرا درخواست کرده بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این طرح مخالفت کند.

وی ادامه داد: به اعتقاد وزرا اگر وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت جدا شود ممکن است کارها با مشکلات بیشتری مواجه شود. وی ادامه داد: همچنین وزرا تاکید زیادی بر خلاصه بودن شرح وظایف و اختیارات بیشتر در پارامترهای موثر در اقتصاد تاکید کردند.