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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

نوع خواه خبر داد:

هفت باب کتابخانه در روستاهای اردبیل احداث می شود

هفت باب کتابخانه در روستاهای اردبیل احداث می شود

اردبیل- خبرگزاری مهر: معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از احداث هفت باب کتابخانه در روستاهای استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نوع خواه بعد از ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نیر اظهار کرد: برای احداث این کتابخانه ها بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به فعال شدن شبکه کتابخوانان حرفه‌ای در کشور و استان اردبیل افزود: هدف از ایجاد این شبکه وجود فضای مجازی برای بحث و تبادل نظر برای کتابهای مورد علاقه کتابخوانان، نویسندگان، ناشران وعلاقمندان عرصه کتاب است.

معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از برگزاری مسابقه کتابخوانی به صورت ماهانه خبر داد و افزود: علاقمندان  می توانند با مراجعه به سایت WWW.BOOk1.ir در مسابقات علمی و فرهنگی این اداره شرکت کنند.

همچنین عبادالهی فرماندار شهرستان "نیر" در این جلسه خواستار تقویت انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان شد.
 

 

کد مطلب 1494078

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