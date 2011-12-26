هفت باب کتابخانه در روستاهای اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نوع خواه بعد از ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نیر اظهار کرد: برای احداث این کتابخانه ها بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به فعال شدن شبکه کتابخوانان حرفه‌ای در کشور و استان اردبیل افزود: هدف از ایجاد این شبکه وجود فضای مجازی برای بحث و تبادل نظر برای کتابهای مورد علاقه کتابخوانان، نویسندگان، ناشران وعلاقمندان عرصه کتاب است.

معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از برگزاری مسابقه کتابخوانی به صورت ماهانه خبر داد و افزود: علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت WWW.BOOk1.ir در مسابقات علمی و فرهنگی این اداره شرکت کنند.

همچنین عبادالهی فرماندار شهرستان "نیر" در این جلسه خواستار تقویت انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان شد.





