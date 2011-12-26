توضیحات شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با ارسال نامه ای به این خبرگزاری، هرگونه توافق و امضای قرارداد با این شرکت اوکراینی برای توسعه 3 میدان نفت سنگین را رد کرده است.

خبرگزاری مهر چهارم دی ماه سالجاری با انتشار خبری از واگذاری قرارداد طرح توسعه سه میدان نفت سنگین کوه کاکی، بوشگان و کوه موند به یک شرکت اوکراینی به نام نفت و گاز پروم پارس خبر داده است.



پیش از انتشار این خبر، خبرنگار مهر با بهمن صمیمی سده مجری میادین نفت سنگین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران تماس گرفت و این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران این خبر را تایید کرد.

بر اساس گفته های بهمن صمیمی سده مجری میادین نفت سنگین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، این شرکت اوکراینی در کیش ثبت شده و قرار است توسعه این سه میدان نفت سنگین به این مجموعه واگذار شود.

مجری میادین نفت سنگین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران همچنین در گفتگو با مهر توضیحاتی در خصوص برخی از ویژگی های این قرارداد نفتی مطرح کرد که خبرگزاری مهر از انتشار این جزئیات خودداری کرد.

با این وجود، ناجی سعدونی مدی عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران هم مرداد ماه سالجاری در جمع خبرنگاران و در حاشیه امضای قرارداد طرح توسعه فاز سوم دارخوین از مذکره با یک شرکت اوکراینی برای توسعه سه میدان نفت سنگین ایران خبر داده بود.

این در حالی است که پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران نیز 22 آذر ماه امسال از امضای قرارداد طرح توسعه سه میدان نفتی بوشگان، کوه موند و کوه کاکی به این شرکت اروپایی خبر داده بود.