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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند آغاز شد

طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند آغاز شد

اجرای طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند عصر دوشنبه با حضور مسئولان نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه مراسم افتتاح طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارتهای هوشمند با حضور سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار موسی کمالی رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و سردار حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در محل این سازمان برگزار شد.

بر این اساس این طرح، طی دو سال تمامی کارتهای قدیمی معافیت و پایان خدمت افراد زیر 50 سال تعویض و هوشمند می شوند.

همچنین در این مراسم سایت فرهنگی سرباز آغاز بکار کرد.

کد مطلب 1494080

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