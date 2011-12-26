محمد محمدی در داماش گیلان ماندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبر عدم تمایل دنیزلی برای جذب محمد محمدی، این دروازه بان با حضور در باشگاه داماش و گفتگو با امیر عابدینی، مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در تیم فوتبال این باشگاه ماندنی شد.

موضوع انتقال محمد محمدی هفته گذشته با حضور علی پروین و جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس در دفتر عابدینی، مراحل نهایی خود را طی کرده بود و دو طرف به توافق کامل رسیده بودند اما با انتشار خبر هدایت تیم پرسپولیس توسط مصطفی دنیزلی، عابدینی به دلیل مسائل سال 1385 بین محمدی و دنیزلی به وی یادآوری کرد که در صورت عدم تمایل دنیزلی، وی می‌تواند در تیم فوتبال داماش گیلان به عنوان سنگربان به کار خود ادامه دهد.

امیر عابدینی پس از پایان جلسه امروز گفت: من بازگشت محمدی را به فال نیک گرفتم و وی به تمرینات داماش گیلان خواهد پیوست. محمدی تا پایان فصل همچنان از دروازه تیم فوتبال داماش گیلان حفاظت خواهد کرد.