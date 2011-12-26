یک فرد مسلح افغان نظامیان ناتو را به تیر بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، فرد مسلحی با به تن داشتن لباس نیروهای پلیس افغان به یک پست بازرسی در غرب افغانستان حمله کرد.

به گفته ژنرال "محمد ظهیر عظیمی" سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این تیراندازی که امروز دوشنبه در منطقه بالابلوک واقع در 700 کیلومتری غرب کابل انجام گرفته چند نظامی ناتو مجروح شده اند و فرد مهاجم نیز از پای درآمده است.

در همین حال یک مقام ناتو ضمن تایید خبر مجروح شدن شماری از نظامیان این پیمان گفت فرد مهاجم که خود را به شکل نیروهای پلیس افغان درآورده بود دقایقی پس از حمله، توسط نظامیان ناتو کشته شده است.

مقامات ناتو معتقدند اینگونه حملات توسط شبه نظامیان طالبان و با هدف تحت الشعاع قرار دادن ماموریت نظامیان خارجی در افغانستان انجام می گیرد. این در حالی است که افزایش حملات تروریستی با خروج تدریجی نظامیان خارجی موجب نگرانی در مورد وضعیت امنیتی این کشور پس از 2014 شده است.