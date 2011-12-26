سالمندان تبریزی از طرح اعطای کارت منزلت استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علیرضا نوین اظهار داشت: از زمان اعلام اعطای کارت منزلت به شهروندان سالمند و بازنشسته تبریزی از سوی شهرداری، طیفهای گسترده ای از این قشر اجتماعی با مراجعه به شهرداری تبریز ضمن استقبال از این طرح و ثبت نام، از توجه ویژه شهرداری به بازنشستگان قدردانی می کنند.

وی تاکید کرد: کارت منزلت سالمندان تبریزی به آدرس محل سکونت آنها ارسال می شود.

نوین با اعلام اینکه سالمندان اصلی ترین سرمایه های اجتماعی هستند، افزود: ما باید از این سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت دینی، ملی و انتقال فرهنگ گذشته به نسل های جدید استفاده کنیم.

علیرضا نوین در عین حال توجه به حل مسایل و مشکلات همه اقشار جامعه مخصوصا سالمندان را از اولویتهای اساسی شهرداری تبریز در سالهای اخیر اعلام و بیان کرد:توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری در بین تمامی قشرهای جامعه، به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان در رأس برنامه های شهرداری قرار دارد که در این میان تامین و توسعه امکانات و زیرساختهای رفاهی سالمندان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است.

شهردار تبریز در ادامه بار دیگر از کلیه سالمندان شهر تبریز که تاکنون اقدام به ثبت نام در طرح کارت منزلت نکرده اند خواست تا با مراجعه به سایت شهریار نیوز، پایگاه خبری شهرداری تبریز به آدرس www.shahryarnews.netنسبت به ثبت نام و بهره مندی از امکانات کارت منزلت اقدام کنند.