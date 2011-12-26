20 درصد تسهیلات طرحهای زودبازده مازندران دچار انحراف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نیلچیان در جمع روسا و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و انجمنهای صنایع همگن مازندران اظهار داشت: افزایش 50 درصدی صادرات در مازندران نشان دهنده تلاشهای ارزنده و روبه رشد فعالان و بنگاههای اقتصادی استان است.

وی به کارگیری تولیدات خارجی را مشکل فرهنگی دانست و افرود: باید برای جبران این نقیصه و ارتقای فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی از خود شروع کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار داشت: دور زدن تحریمها را خوب یاد گرفتیم.

نیلچیان تصریح کرد: دشمنان انقلاب حتی اگر کوتاه بیاییم تهدیدها و تحریمها را ادامه می دهند زیرا آنان با اصل و اساس نظام مشکل دارند.

وی در دفاع از طرحهای زودبازده و مشاغل خانگی گفت: عده ای در جامعه مایل و راغب به سرمایه گذاری و اشتغال انفرادی و کارهای کوچک بوده که موظف هستیم از آنها حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: با بررسیهای انجام گرفته متوجه شدیم که حدود 80 درصد طرحهای پیاده شده زودبازده به درستی انجام گرفته و تنها در حدود 15 تا 20 درصد انحراف وجود داشت.

نیلچیان از ارسال نامه ای به معاونت برنامه ریزی استانداری برای تامین و تخصیص تسهیلات بویژه سرمایه در گردش برای پیگیری در سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان خبر داد.

وی در خصوص شرح وظایف و تشکیلات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هنوز آیین نامه و دستورالعمل مربوطه ابلاغ نشده و بنده بنا به دستور وزیر به عنوان مدیر ارشد سازمانهای تلفیق شده عمل می کنم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه اراده و انگیزه کار در مدیران استانی وجود دارد اظهار امیدواری کرد: با کمک تشکلهای بخش خصوصی راههای توسعه استان هموارتر شود.

وی افزود: تثبیت اشتغال موجود مه متر از ایجاد اشتغال جدید است و از توجهات خانه صنعت و معدن، انجمنها و تلاشگران عرصه تولید قدردانی می کنیم.