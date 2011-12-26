فارس میزبان مسابقات جودو قهرمانی جوانان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، میزبان سی و هفتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی جوانان پسران کشور که جنبه انتخابی تیم ملی جوانان را دارد، به میزبانی استان فارس و درشهر شیراز برگزار خواهد شد.

این رقابتها از 29دی ماه با شرایط اعلام شده به هیئتهای استانی برگزار خواهد شد.

رقابتهای جودو قهرمانی جوانان کشور براساس آخرین قوانین داوری و برگزاری فدراسیون جهانی جودو و اتحادیه جودوی آسیا برگزار می شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال فارس مربی تیم ملی فوتبال جوانان شد

از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان خاتون طهمورثی نائب رئیس هیئت فوتبال فارس به عنوان مربی تیم ملی فوتبال جوانان انتخاب شد.

طهمورثی که داری مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی است طی سالهای گذشته به همراه تیمهای فوتبال بانوان فارس در مسابقات باشگاهی و کشوری موفقیتهای بسیاری را کسب کرده و شاگردان وی در تیمهای ملی فوتبال بانوان کشورمان فعالیت دارد.