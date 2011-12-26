حماسه نهم دی تبلور شعور سیاسی و بصیرت متدینین مسجدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی نقش مسجد را در افزایش بصیرت و آگاهی آحاد افراد جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: نهم دیماه در تاریخ کشور ما تبلور دوباره حماسه ملت ایران همراه با شعور سیاسی و بصیرت بوده و به طور قطع ایجاد این بصیرت و آگاهی سیاسی نیاز به پیش ‌‌زمینه‌هایی بوده که نتیجه آن در چنین روزی بروز پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه مسجد بهترین مکان برای تبیین مفاهیم عاشوراست، افزود: مسجد بهترین مکان برای انتقال پیام عاشورا، تبیین فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین (ع) بوده و از هر بعد این پایگاه‌ مناسب ‌تر از مراکز دیگر برای تبیین فلسفه عاشوراست.

فوقی به حماسه نهم دی ماه سال 88 اشاره کرد و گفت: حماسه این روز خروش و خشم ملت ایران بر سران و عاملان فتنه و دشمنان نظام بود و مردم با بصیرت، آگاهی، خروش و غیرت خود نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به وجود آوردند و نهیبی بر خواص ساکت و بی تفاوت زدند.

این مسئول افزود: این حضور به خباثت، خودفروختگی و وادادگی سران فتنه پایان و نشان داد بصیرت و آگاهی نخبگان همیشه از مدعیان همراهی امام جلوتر بوده و این آگاهی و بصیرت پایانی بر زندگی ننگین سران فتنه است.

وی با بیان اینکه وفاداری مردم در تمامی عرصه ها به برکت ولایت و خون شهداست، اضافه کرد: آنچه امروز انقلاب را در تمامی فتنه ها بیمه کرده، خون شهدا و ولایت بوده و دشمنان را در تمامی شیطنت ها مایوس کرده است و مردم باید صف خود را حتی از مجاهدان امتیاز طلب از مجاهدان آخرت طلب جدا کنند.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، حوادث و اتفاقات ناگوار پس از انتخابات دهم ریاست‌ جمهوری در کشور را نمونه بارزی از تلاشهای دشمنان برای خدشه‌دار کردن ارزشهای دینی و انقلابی ملت ایران دانست و افزود: بصیرت و ولای‌مداری ملت ایران و منویات داهیانه مقام معظم رهبری این فتنه را به فرصت تبدیل کرد که صحنه آزمونی برای خواص و عوام بود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش مساجد در توسعه و ترویج ارزشهای دینی و اسلامی، اظهار داشت: مسجد سرچشمه تمدن اسلام و اشاعه فرهنگ زیبا و ارزشمند این دین الهی در طول تاریخ بوده و در هر منطقه و محله ای که مساجد نقش فعال داشت، حضور فتنه گران کمرنگ و بی اثر بوده است.

فوقی افزود: وقوع ‌‌ حماسه نهم دی ماه سال 88 مردم ولایت مدار ایران اسلامی، مبین مشروعیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهان و ایادی استکبارغرب بود و ایمان والای مردم به مبانی دینی، ارزشهای انقلابی و ولایت فقیه که ریشه در تفکر و فرهنگ ناب عاشورایی دارد، عاملی بود که بار دیگر چنین حماسه ای را در ایران اسلامی خلق کرد.

وی یادآور شد:‌ مردم ولایتمدار ایران اسلامی دراین روز با اقتدار در برابر جریانی که به نوعی درصدد هتک حرمت و خدشه وارد کردن ارزش ها، مبانی دینی و فرهنگ عاشورایی بود، ایستادند.

فوقی، داشتن روحیه انقلابی، سر دادن شعارهای دوران انقلاب و بصیرت را از شاخصهای اصلی حماسه نهم دی دانست و افزود:‌ مردم در این روز تاریخی و انقلابی، آتش فتنه را برای همیشه خاموش کردند.

وی بیان داشت: برپایی مراسم بصیرت افزایی و نشستها و گفتمان سیاسی و دینی از جمله برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در مراسم نهم دی ماه سال جاری است که با شکوه و شعور تمام توسط اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

فوقی یادآور شد: مدیران مسئول و ائمه جماعات کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در ماندگاری این حادثه و بصیرت بخشی مردم و بیعت دوباره با مقام عظمای ولایت تلاش خواهند کرد.