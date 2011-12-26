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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

اظهارنظر جالب از آقای خاص/

مورینیو: عاشق لیگ برتر هستم/ رئال بزرگ‌ترین باشگاه فوتبال تاریخ است

مورینیو: عاشق لیگ برتر هستم/ رئال بزرگ‌ترین باشگاه فوتبال تاریخ است

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید ابراز امیدواری کرد در چند سال آینده بار دیگر به فوتبال انگلیس بازگردد و در لیگ برتر مربیگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو دو بار با چلسی لیگ برتر را فتح کرد و در سال 2007 از استمفوردبریج لندن رفت. او بعد از اینکه با اینتر سه‌گانه لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، سری آ باشگاه‌های ایتالیا و جام حذفی باشگاه‌های این کشور را فتح کرد، به رئال مادرید پیوست.

اما موفقیت‌های این مربی پرتغالی در رئال مادرید تنها به کسب یک عنوان قهرمانی در رقابت‌های کوپا دل ری محدود شده و بارسلونا که بسیاری آن را بهترین تیم تاریخ فوتبال می‌دانند، مانع رسیدن مورینیو به افتخارات بزرگ‌تر شده است.

مورینیو امروز در گفتگو با رادیو بی بی سی اظهار داشت: از اینکه در رئال هستم بسیار، بسیار خوشحالم. حضور در این تیم تجربه فوق العاده‌ای برای من است. به نظر من رئال بزرگترین تیم تاریخ است.

وی در ادامه افزود: اما عشق و علاقه اصلی من در فوتبال انگلیس است. تیم بعدی هم که هدایت آن را برعهده خواهم گرفت یک تیم لیگ برتری خواهد بود و احتمالا مدت زیادی در آن می‌مانم.

مورینیو تا سال 2014 با رئال مادرید قرارداد دارد و تیمش هم اکنون با اختلاف سه امتیاز نسبت به بارسلونا در صدر جدول رده بندی لالیگا قرار دارد.

"سباستین کو"، قهرمان المپیک مجری برنامه‌ای بود که با مورینیو مصاحبه می‌کرد. مورینیو در پایان به کو که یک هوادار پروپاقرص چلسی است گفت: تا یکی، دو سال آینده یک تیم برای من پیدا کن!

کد مطلب 1494095

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