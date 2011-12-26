به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات با حضور در مراسم رونمایی از کتاب «پایی که جا ماند» شامل خاطرات دوران اسارت سید ناصر حسینی‌پور، سخنان خود را با ذکر خاطراتی از جبهه شروع کرده و گفت: در عملیات خیبر دیدم که معاون گردانمان زیر باران نشسته و می‌گرید. از او پرسیدم که چرا اینگونه می‌گرید و او گفت برای مادرم و سه خواهرم گریه می‌کنم که در خانه تنها هستند چراکه پدرم مجروح شده و 2 داماد و برادرم هم شهید شده‌اند.

وی ادامه داد: به او گفتم شما در روز قیامت سربلندید. امثال این افراد در جبهه‌های جنگ زیاد بودند که خالصانه و صادقانه وارد این عرصه شدند و با هر آنچه داشتند به دفاع پرداختند. من چند سال پیش با سیدناصر حسینی‌پور در یاسوج آشنا شده و فرازهایی از نوشته‌هایش را خواندم و آن خاطرات به نظرم جذاب و روان و صادقانه آمد و آقای سرهنگی پیشنهاد دادم بدان توجه کند که ایشان هم پیگیری کرد و در نهایت توفیق به حوزه هنری رسید که این اثر را منتشر کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این کتاب را باید به همدیگر هدیه بدهیم، بیان کرد: روزی به دوستی که در مدرسه کار می‌کند، گفتم: این کتاب را به بچه‌های مدرسه بده؛ چرا که به اندازه همه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی شما تاثیرگذار و با ارزش است. من اعتقاد دارم تربیتی که خانواده حسینی‌پور برای بچه‌هایشان داشته‌ و اعتقاد عمیقی که آنها داشته‌اند باعث شده این رزمنده اینگونه از ارزش‌ها دفاع کند.

خاموشی افزود: کسی که در زندگی مرفه بزرگ شود، نمی‌تواند مدافع دین باشد، بلکه باید نظام تربیتی والایی داشت تا بتوان اینگونه دست به ازخودگذشتگی زد. راحت‌طلبی هرگز چنین آدم‌هایی تربیت نمی‌کند و مفهوم مسجدی شدن این است که بچه‌هایمان در پیوند با روحانیت به سمت و سوی معنویت بروند. ما در جای جای این کتاب، دفاع از ولایت را می‌بینیم که این نشان از تربیت ولایی مولف آن دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم انسان‌های معیار تربیت کنیم، تشریح کرد: جای جای این کتاب به ما می‌آموزد که چطور فرزندانمان را تربیت کنیم که این چنین در دفاع از ارزش‌ها استوار باشند و اگر چنین تربیتی داشته باشند، دیگر مهم نیست در کدام جغرافیای جهان قرار دارند. خداوند به مولف اثر این نعمت را عطا کرده که قلمی روان و تاثیرگذار داشته باشد.

این مقام فرهنگی اضافه کرد: من ابتدا می‌خواستم رونمایی این کتاب با فاصله بیشتری از «نورالدین پسر ایران» باشد تا تحت تاثیر هم قرار نگیرند، ولی بعداً با خودم گفتم مرا چه به این کار که این کتاب‌ها خودشان راهشان و مخاطبشان را می‌یابند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه این کتاب به ما نشان می‌دهد که آنچه ما امروز داریم چگونه به دستمان رسیده است، عنوان کرد: در این کتاب راوی پسر 16 ساله‌ای است که پایش قطع و اسیر عراقی ها می‌شود و او به نقل خاطراتش با دقت تاریخی می‌پردازد. او می خواهد به ما بفهماند که اگر امروز ما به اینجا رسیده‌ایم به خاطر رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان در جنگ است.

وی افزود: آن بچه‌ها مظلومانه جان دادند و تسلیم نشدند تا از حق دفاع کنند و همه صحنه‌های کتاب نشان می دهد که همه ظلم در برابر همه مظلومیت ایستاده بود و خدا با بچه‌های ما بود.

خاموشی در پایان ضمن تبریک به مولف کتاب برای این کتاب و روزهای مقاومتش در جبهه و اسارت گفت: امروز مطالبه برای ترجمه آثار مکتوب از دفاع مقدس ما در کشورهای دیگر وجود دارد و ما باید به این خواسته پاسخ دهیم.