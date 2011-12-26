رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسوی پیش از این معاون اداری و مالی آموزش و پرورش استان و معاون پشتیبانی استانداری این استان بود.

امام جمعه یاسوج عصر دوشنبه در آیین معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، با اشاره به اصل ولایت پذیری در همه ادیان الهی گفت:‌ تبعیت ازمعصومان و تمسک به سیره آن بزرگواران از ضرورتهای دینی است.

حجت الاسلام حسینی افزود: مردم این استان در طول تاریخ عاشق وعلاقمند به خاندان عصمت و طهارت (ع) بوده و هستند و شیعه بودن 100درصد جمعیت استان تاییدی بر این مدعاست.

وی بیان کرد: ‌مردم این استان آمادگی کامل برای مشارکت در اجرای پروژه های بازسازی عتبات عالیات را دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: لازم است با ایجاد شبکه های ارتباطی و به کارگیری هیئتهای مذهبی و فعال کردن ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرستانها، مشارکت مردم مؤمن استان در امور خیر از جمله بازسازی عتبات عالیات تسهیل داده شود.

اکبرنیکزاد بیان داشت: مردم این این استان پیوند عمیق با معارف دینی و اسلامی دارند و همیشه در خدمت به اسلام از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند.