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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

ائتلاف 14 فوریه:

تنها راه پایان بحران بحرین کناره گیری رژیم آل خلیفه است

تنها راه پایان بحران بحرین کناره گیری رژیم آل خلیفه است

ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای ضمن بی اهمیت توصیف کردن دعوت پادشاه این کشور برای مصالحه تنها راهکار پایان بحران را واگذاری قدرت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در حالی که "حمد بن عیسی آل خلیفه" طاغوت بحرین در جلسه دیروز کابینه با حضور "خلیفه بن سلمان" قارون بحرین دم از مشارکت ملی می زنند شبه نظامیان و اوباش به اقدمات وحشانیه خود علیه مردم ادامه می دهند.

در این بیانیه آمده است: ملت بحرین هرگز با حکومت اوباش و شبه نظامیان که که بویی از دموکراسی نبرده اند مصالحه نخواهد کرد.

ائتلاف مذکور بیان کرد: اظهارات دیکتاتور بحرین ارزشی ندارد، زیرا هنگامی که وی عباراتی مشابه را در انگلیس مطرح کرد اقدامات علیه مردم شدت گرفت.

در این بیانیه آمده است: اصلاحات در بحرین فقط با کناره گیری آل خلیفه به ویژه یزید زمان حمد بن عیسی از قدرت، محاکمه عاملان کشتار مردم، مجازات هتاکان به مقدسات و حقوق بشر و شکنجه گران میسر می شود.

ائتلاف مذکور بیان کرد: تنها راه حل خروج بحرین از بحران کنونی خروج نیروهای اشغالگر سعودی، اردنی و واگذاری قدرت بدون خونریزی است و هیچ گروهی به مصالحه در شرایط کنونی خوش بین نیست.

کد مطلب 1494100

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