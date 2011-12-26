تنها راه پایان بحران بحرین کناره گیری رژیم آل خلیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در حالی که "حمد بن عیسی آل خلیفه" طاغوت بحرین در جلسه دیروز کابینه با حضور "خلیفه بن سلمان" قارون بحرین دم از مشارکت ملی می زنند شبه نظامیان و اوباش به اقدمات وحشانیه خود علیه مردم ادامه می دهند.

در این بیانیه آمده است: ملت بحرین هرگز با حکومت اوباش و شبه نظامیان که که بویی از دموکراسی نبرده اند مصالحه نخواهد کرد.

ائتلاف مذکور بیان کرد: اظهارات دیکتاتور بحرین ارزشی ندارد، زیرا هنگامی که وی عباراتی مشابه را در انگلیس مطرح کرد اقدامات علیه مردم شدت گرفت.

در این بیانیه آمده است: اصلاحات در بحرین فقط با کناره گیری آل خلیفه به ویژه یزید زمان حمد بن عیسی از قدرت، محاکمه عاملان کشتار مردم، مجازات هتاکان به مقدسات و حقوق بشر و شکنجه گران میسر می شود.

ائتلاف مذکور بیان کرد: تنها راه حل خروج بحرین از بحران کنونی خروج نیروهای اشغالگر سعودی، اردنی و واگذاری قدرت بدون خونریزی است و هیچ گروهی به مصالحه در شرایط کنونی خوش بین نیست.