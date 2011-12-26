حضور بازیگر چهره برای تولید یک اثر موفق کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگر تلهفیلم "حبیب" ساخته داریوش یاری که در نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم کاندیدای نقش اول مرد در بخش فیلمهای تلویزیونی شده است درباره تفاوت بازی در قاب تلویزیون و سینما گفت: کار خوب انجام دادن به تفاوت فرمهای نمایشی ارتباطی ندارد. اگر شما به مخاطب خاص خود اهمیت بدهید و درصدد خلق یک اثر خوب باشید، چه در سینما و چه در رسانهای مثل تلویزیون موفق میشوید تا این کار را با توجه به قالب تعریف شده آن رسانه انجام دهید. این امر حتی با وجود شرایط نازلی که گریبانگیر جریان تلهفیلمسازی شده است وموجبات کاهش سطح کیفی آثار را به وجود میآورد، امکان پذیر است.
وی ادامه داد: با این وجود ممکن است دلیل اصلی دور شدن از کیفیت، جدی تلقی نکردن مدیوم تلویزیون در تولیدات مختص به آن باشد. اتفاقی که در ابتدای امر از طرف سفارشدهندگان جدی تلقی نمیشود و در ادامه، تولیدکنندگان نیز به این سهلانگاری دامن میزنند.
فرخ نژاد گفت: هرچند نمونههای تولید با کیفیت پایین در سینما هم یافت میشود و نباید این امر را تنها مختص به تلویزیون دانست. اما شرایط حاکم بر تلویزیون، چون ممیزیهای فراوان، بودجه اندک و زمان کوتاه که دلیلی میشوند برای عدم استفاده از عوامل حرفهای و این به تبع آن تولید را از درجه مطلوب و حتی قابل قبول دور میکند، در تلویزیون بسیار فراگیرتر و تأثیرگذارتر از سینما حضور منفی دارند.
اهمیت "حبیب" را نظر داوران مشخص میکند
حمید فرخنژاد با اشاره به حضورش در نقش حبیب در این تلهفیلم، گفت: علت کاندیدا شدن من برای بازی در این نقش را باید در نظر داوران جستوجو کرد. اما آن چه میتوان در مورد موفقیت این نقش عنوان کرد، فیلمنامهای قوی است که مسلما عامل اصلی و تعیین کننده در خلق شخصیت بوده است. من نیز سعی کردم بازی خود را با کاراکتر فیلمنامه سینک کنم و با توجه به مشخصههای شخصیتی او، بازی خود را دربیاورم.
یک تلهفیلم تنها با یک عامل موفق نمیشود
وی در ادامه افزود: موفقیت فیلم "حبیب" نه تنها به صرف بازیهای خوب خود نبوده است و این مدعا را میتوان با کاندیدا شدن این فیلم در بخشهای دیگر ثابت کرد؛ در واقع شرایط خوبی که در طول تولید فیلم وجود داشت، مسبب این اتفاق بوده است.
"حبیب" نخستین تجربه من در عرصه تلهفیلم بود که در مقایسه با شرایط حاکم بر تولید تلهفیلمها، و بهواسطه بودجه کافی و زمان مناسبی که در اختیار کارگردان و عوامل تولید قرار گرفته بود، توانست به یک اثر شایسته و همخوان با منطق این گونه فیلمسازی دست یابد.
این اتفاق برای "حبیب" امری قابل تعمیم است، نمیتوان تصور کرد که به صرف حضور یک بازیگر حرفهای یا نامآشنا فیلم به اثری خوب تبدیل میشود. بیشک تولید یک اثر گروهی، قائم به فرد نخواهد بود و با در اختیار داشتن سه شرط اصلی، زمان، بودجه و عوامل حرفهای میتواند به سطح مطلوب و قابل پذیرش خود دست یابد.
فرخ نژاد با تأکید بر شرایط حاکم بر فضای تلهفیلمسازی افزود: قیاس بازی در یک تلهفیلم با توجه به زمان کوتاه تولید، نباید به همان میزان توقع و انتظاری که از حساسیتهای یک بازی سینمایی وجود دارد، اتفاق بیفتد. گرچه برای یک بازیگر قاب تلویزیون با مدیوم سینما، در اصل بازی تفاوتی ندارد، اما اختلافات زمانی مشخص میشود که شرایط حاکم بر تله فیلم بر کار او تأثیر بگذارد. با این وجود در همین فضا هم آثار خوب ساخته میشوند و مورد استقبال نیز قرار میگیرند.
اهمیت جشنواره به اثر مثبتی است که بر بهبود فضای حاکم بر رسانهملی میگذارد
این بازیگر سینما و تلویزیون در پایان ضمن مثبت شمردن اتفاقی همچون جشنواره برای تلویزیون، گفت: گرچه باید از رویکرد برگزاری چنین جشنوارهای و اهدافی که دنبال میکند، آگاه بود؛ اما توقع این است که مدیران برنامهریز و مسئولان رسانه با توجه به نتایج حاصله از این جشنواره، به شناسایی افرادی که توانستهاند با وجود شرایط یکسان حاکم بر تولید، اثری خارج از نرم رایج تلویزیون بسازد، برسند و برای ایجاد شرایط مطلوبتر در تولید آثاری از این دست اقدام کنند.
بررسی جشنواره از این منظر، آن را به اتفاقی حایز اهمیت مبدل میکند که امکان اصلاح و تغییر را برای بهبود فضای حاکم بر رسانه بهوجود میآورد.
نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم طی آذر و دی 90 در بخشهای فیلم تلویزیونی، مستند و انیمیشن برگزار شد و عصر چهارشنبه 7 دی طی مراسمی به کار خود پایان میدهد.
نظر شما