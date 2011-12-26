کتاب «پایی که جا ماند» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «پایی که جا ماند» مجموعه خاطرات دوران اسارت سیدناصر حسینیپور دقایقی پیش در تالار مهر حوزه هنری به پایان رسید.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ستار هدایتخواه نماینده مردم یاسوج در مجلس شورای اسلامی، سید ناصر حسینیپور، مولف اثر و حسن بهشتیپور از همرزمان مولف به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین در این مراسم کلیپی که در آن حسینیپور خاطراتی از دوران جبهه و اسارت را بیان کرد پخش شد که حاضران را تحت تاثیر قرار داد.
این مراسم برخلاف بسیاری از رونماییهای کتاب با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبهرو شده بود که اکثر آنها از استان کهگیلویه و بویر احمد، موطن مولف کتاب آمده بودند.
حضور نمایندگان مجلس و سرداران سپاه نیز در این مراسم بارز بود.
حسینیپور از جانبازان هشت سال جنگ است که در 16 سالگی به جبهه میرود و با از دست دادن یک پایش پس از سالها اسارت به وطنش ایران بازمیگردد تا با انتشار یادداشتهای روزانهاش از اسارت ما را با بخشی از اتفاقات آن روزها همراه کند.
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