عضو سابق کابینه روسیه خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "الکسی کوردین" عضو پیشین کابینه روسیه نیز به هزاران معترض نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور پیوست.

وی با حضور در تجمع اعتراضی مخالفان دولت در مسکو نارضایتی خود از نتایج اعلام شده پس از انتخابات را اعلام کرد و گفت کسانی که مسئول هستند باید پاسخگوی این اقدام غیرقانونی خود باشند.

این سیاستمدار روس همچنین "ولادیمیر چوروف" رئیس کمیته مرکزی انتخابات را متهم به بی صداقتی کرده و خواستار کناره گیری وی شد.

کوردین پیش از این وزیر دارایی کابینه روسیه بود، اما به دلیل انتقاد از افزایش هزینه های نظامی دولت توسط "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری برکنار شد و اکنون به صف مخالفان کرملین پیوسته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انجام مذاکره بین معترضان و دولت را راه حل برون رفت از این وضعیت در روسیه دانست و آمادگی خود را برای ایفای نقش در این زمینه اعلام کرد.