100 هزار نفر به مشترکان گاز اصفهانی اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طغیانی با اشاره به اضافه شدن 100 هزار مشترک جدید گاز به جمع مشترکان گاز طبیعی در این استان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: با وجود اضافه شدن این تعداد مشترک گاز، شاهد کاهش بیش از پنج درصد مصرف گاز در بخش خانگی طی یک سال گذشته بودیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 98 درصد جمعیت این استان تحت پوشش گازرسانی قرار دارند، ادامه داد: امیدواریم با اتمام پروژه‌های در دست اجرا طی دو سال آینده کل این استان به شبکه سراسری گاز متصل شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر فقط سه شهر خور، بیابانک و انارک از گاز برخوردار نیستند، افزود: با اجرای خط یازدهم طی دو سال آینده این سه شهر نیز از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

وی گفت: در شرایط کنونی یک هزار شهر و روستای این استان به شبکه گاز متصل هستند و عملیات گازرسانی در 250 شهر و روستا نیز در دست اجراست.

طغیانی در مورد خط انتقال گاز طراحی شده از اصفهان بزرگ تا کاشان اظهار داشت: این پروژه در 24 فاز طراحی شده که در حال حاضر 20 فاز از پروژه یاد شده اجرا و چهار فاز به پیمانسپاری گذارده شده است.

وی در مورد میزان مصرف گاز در استان اصفهان گفت: سالانه 16میلیارد متر‌مکعب این میزان مصرف است که در شرایط فعلی و با زیرساخت‌های ایجاد شده، ظرفیت توزیع 24 میلیارد متر‌مکعب گاز را در سطح استان داریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون حدود 85درصد مشترکان قبوض گاز بهای خود را پرداخت کرده‌اند.