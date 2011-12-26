به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سران 3 قوه حاشیه هایی از دید خبرنگار ما داشت که به شرح زیر است:

* محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه بلافاصله پس از حضور در شهر قم و افتتاح 2 پروژه در نشست سران 3 قوه حضور یافته بود و از همین رو کمی خسته به نظر می رسید.

* از آنجایی که ساعت برگزاری نشست امروز سران 3 قوه، با نماز و نهار مقارن بود محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی نماز و نهار خود را در محل این نشست یعنی دفتر رئیس قوه قضائیه اقامه و صرف کردند.

* نشست سران 3 قوه از حدود ساعت 13 آغاز و تا حدود ساعت 15 به طول انجامید.

* در پایان این نشست خبرنگاران خواستار پاسخگویی رئیس جمهور و روسای قوه قضائیه و مقننه شدند که محمود احمدی نژاد در پاسخ به این درخواست اصحاب رسانه اظهار داشت که بنا شده است میزبان از نشست گزارش دهد. وی ادامه داد: میزبان یعنی کسی که نگهبان میز است! و با اشاره به تریبون مستقر در مقابل درب دفتر رئیس قوه قضائیه از آیت الله لاریجانی خواست که آنان را بدرقه نکند و جهت پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران به پشت تریبون برود.

* آیت الله لاریجانی که میزبان این نشست بود روسای 2 قوه را تا آستانه پلکان درب ورودی دفتر خود مشایعت کرد و این در شرایطی بود که محمود احمدی نژاد به دلیل نزدیکی محل کارش به دفتر رئیس قوه قضائیه پیاده و علی لاریجانی به دلیل مسافت طولانی تا محل کارش با خودرو این محل را ترک کردند.

* آیت الله صادق آملی لاریجانی در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از نشست سران 3 قوه پرداخت و به سئوالات 3 تن از خبرنگاران پاسخ داد. این در حالی بود که پیش از این چنین نشستی از سوی رئیس قوه قضائیه برگزار نشده بود.