انحراف در بررسی مدارک تحصیلی کاندیداهای مجالس گذشته/ ناظران توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل امسال با 135 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کردند که دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی امکان کاندیداتوری مجلس را نخواهند داشت و مدرک کارشناسی ارشد شرط ورود به نمایندگی مجلس شد.
محمد خوشچهره، عضو هیئتعلمی دانشگاه و رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.
خوشچهره با بیان اینکه "در مجالس گذشته در زمینه بررسی اعتبار مدارک تحصیلی برخی کاندیداهای مجلس، انحراف وجود داشته است" گفت: در مجالس قبل، فضای مدارک تحصیلی غیرمعتبر بیشتر شامل مدارک هاوایی و شبه آکسفورد میشد.
این فعال سیاسی اصولگرا از مجریان و ناظران در فرآیند ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم خواستار شد بررسی اعتبار مدارک تحصیلی ثبتنامکنندگان را از طریق مراجعی نظیر حوزههای علمیه، جامعه مدرسین، وزارت علوم یا وزارت بهداشت پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بررسی مدارک تحصیلی که ثبتنامکنندگان ارائه میکنند طی روندی درست صورت گیرد دیگر شاهد این نخواهیم بود که فردی با مدرک غیرمعتبر از یک دانشگاه خارجی اقدام به ثبتنام برای شرکت در انتخابات مجلس کند.
این نماینده مجلس هفتم یادآور شد: البته در صورتی که فردی حتی به عنوان نماینده مجلس رأی هم بیاورد و انتخاب شود اما نسبت به صحت مدرک تحصیلی وی شکایتی وجود داشته باشد، کمیسیون تحقیق مجلس میتواند این موضوع را بررسی کند.
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