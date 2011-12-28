انحراف در بررسی مدارک تحصیلی کاندیداهای مجالس گذشته/ ناظران توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل امسال با 135 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کردند که دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی امکان کاندیداتوری مجلس را نخواهند داشت و مدرک کارشناسی ارشد شرط ورود به نمایندگی مجلس شد.

این مصوبه می‌افزاید: با این تصمیم نمایندگان، افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایین‌تر از آن) به هیچ وجه نمی‌توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر اینکه سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. طبق تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

تعیین کارشناسی‌ ارشد به عنوان کف مدرک مورد نیاز برای کاندیداهای مجلس شاید زمینه‌ای شود تا برخی از افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را دارند صرفاً برای احراز ظاهری شرایط کاندیداتوری به سمت مدارک برخی دانشگاه‌های خارجی بروند که حصول این مدارک آسان اما از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان معتبر نیستند.

محمد خوش‌چهره، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.

خوش‌چهره با بیان اینکه "در مجالس گذشته در زمینه بررسی اعتبار مدارک تحصیلی برخی کاندیداهای مجلس، انحراف وجود داشته است" گفت: در مجالس قبل، فضای مدارک تحصیلی غیرمعتبر بیشتر شامل مدارک هاوایی و شبه آکسفورد می‌شد.

این فعال سیاسی اصولگرا از مجریان و ناظران در فرآیند ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم خواستار شد بررسی اعتبار مدارک تحصیلی ثبت‌نام‌کنندگان را از طریق مراجعی نظیر حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین، وزارت علوم یا وزارت بهداشت پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بررسی مدارک تحصیلی که ثبت‌نام‌کنندگان ارائه می‌کنند طی روندی درست صورت گیرد دیگر شاهد این نخواهیم بود که فردی با مدرک غیرمعتبر از یک دانشگاه خارجی اقدام به ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات مجلس کند.

این نماینده مجلس هفتم یادآور شد: البته در صورتی که فردی حتی به عنوان نماینده مجلس رأی هم بیاورد و انتخاب شود اما نسبت به صحت مدرک تحصیلی وی شکایتی وجود داشته باشد، کمیسیون تحقیق مجلس می‌تواند این موضوع را بررسی کند.