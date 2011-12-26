161 پروژه آبرسانی در روستاهای مازندران اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی یحیی زاده افزود: از مجموع 161 پروژه در دست اجرا، 89 پروژه آبرسانی به صورت مجتمعی و 72 پروژه دیگر تک روستایی است.

وی مجموع اعتبارات مصوب برای این تعداد پروژه را 137 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 30 میلیارد ریال از این مبلغ از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برای آبرسانی به چهار پروژه در نظر گرفته شد که 100 درصد از این اعتبار تخصیص یافت.

یحیی زاده افزود: مابقی اعتبارات از محل تملک دارایی های سرمایه ای استانی بوده که تا کنون 60 درصد از آن تخصیص یافت.

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با اشاره به بهره برداری از 15 پروژه آبرسانی روستایی در سال آینده اظهار داشت: این پروژه ها با تحت پوشش قرار دادن 32 روستا و چهار هزار و 339 خانوار با جمعیتی بالغ بر 15 هزار و 621 نفر در صورت تخصیص 100 درصد اعتبار مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

یحیی زاده تعهدات شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سالجاری را حفر 18 حلقه چاه، بهسازی 25 دهنه چشمه، اجرای 162 کیلومتر خط انتقال و 239 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب، مخازن زمینی و هوایی با شش هزار و 440 متر مکعب گنجایش و 37 ایستگاه پمپاژ دانست.

وی گفت: این تعهدات با تخصیص کل اعتبار به طور کامل اجرایی خواهد شد.