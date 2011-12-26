رئیس هیئت هاکی اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان اصفهان ظهر امروز دوشنبه در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

این نشست با حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و دبیر فدراسیون هاکی برگزار شد و طی آن محمدرضا کاظمی و امیر دولت آبادی پیش از انتخابات انصراف دادند تا مجید معین به عنوان تنها کاندیدای انتخابات به عنوان رئیس چهار سال آینده هیئت انتخاب شود.

معین از مجموع 15 آرای مأخوذه، با دو رای سفید و 13رای موافق ریاست هیئت هاکی استان اصفهان را در اختیار گرفت.

مقرر شده بود بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی در این نشست بر روند برگزاری انتخابات رسیدگی کند اما به دلیل مشغله کاری، دبیر وی در جلسه حضور یافت.

نصر یک سال سرپرستی هیئت را بر عهده داشته و پیش از وی نیز غلام ابراهیمی کمتر از یک سال سرپرستی هیئت را بر عهده داشت.

