چهارمین کنگره شعرعاشورایی در اردبیل برگزار می شود

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کنگره با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان و شعرای در محل سالن ولایت اردبیل برگزار می شود.

وی ایجاد زمینه برای توسعه ادبیات عاشورائی در بین مردم و ترویج اشعار پر محتوا با موضوع مکتب حسینی را از اهداف برگزاری این کنگره دانست و افزود: این برنامه ها کمک می کند تا پیامهای عاشورا در قالب هنر به مردم ارائه شود.

برگزاری نشست تخصصی داستان در اردبیل



سرپرست حوزه هنری استان اردبیل همچنین از برگزاری نشست تخصصی داستان در حوزه هنری استان اردبیل خبر داد و عنوان کرد: نشست تخصصی داستان با عنوان «موضوع و شخصیت پردازی در داستان کوتاه» هفتم دی ماه برگزار می شود.

به گفته ناطق این نشست با حضور دکتر صابر امامی از اساتید برجسته ادبیات، شاعر معاصر، پژوهشگر و استاد دانشگاه، از ساعت 15 تا 18 در تالار سخن حوزه هنری اردبیل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استاد امامی، دکترای زبان و ادبیات فارسی را در شیراز به پایان رسانده است، اضافه کرد: حوزه فعالیت وی شعر، داستان و نگارش مقاله های پژوهشی در نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر است و سال هاست که با حوزه هنری همکاری نزدیک دارد.

ناطق یادآور شد: در این کارگاه ضمن تجلیل از نفرات برگزیده عرصه شعر و ادب، در دو بخش فارسی و ترکی، اشعار منتخب در قالب کتابی ارائه می شود.