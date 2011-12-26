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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

ساماندهی مشاغل شهری در کرج با جدیت پیگیری می شود

ساماندهی مشاغل شهری در کرج با جدیت پیگیری می شود

کرج - خبرگزاری مهر: با برگزاری نشستی با حضور مسئولان شهری در معاونت خدمات شهری شهرداری کرج، روند چگونگی ساماندهی مشاغل شهری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نمایندگان استانداری و فرمانداری،‌ قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج، مدیر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج، روسای صنوف خدمات خودرویی، لوازم بهداشتی و ساختمانی، درودگران، مصالح فروشان،‌ تعمیرکاران خودرو، باطری سازان و مکانیک ها برگزار شد، مشکلات موجود در بحث ساماندهی مشاغل شهری در این کلانشهر بررسی شد.

در این نشست مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج طی سخنانی اظهار داشت: ساماندهی مشاغل شهری در کلانشهر کرج از ضروریات است که باید مسئولان مربوطه توجه ویژه به آن داشته باشند.
 
در ادامه نشست مدیر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج افزود: در واقع ساماندهی مشاغل شهری جزء مباحث کلان است که باید با همکاری شهرداری، استانداری، مجامع امور صنفی و ... برطرف شود.
 
محمدحسین کشفی عنوان کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود تا به صورت منطقه ای اراضی از سوی شهرداری تأمین شود تا صنوف و مشاغل شهری در یک نقطه در هر منطقه متمرکز شوند.
 
این مسئول یادآور شد: در این زمینه استانداری البرز و فرمانداری کرج نیز در زمینه اختصاص اعتبارات و تغییر کاربری زمین ها همکاری لازم را داشته باشند.
 
همچنین در این نشست علی اسدیان نماینده استانداری البرز طی سخنانی اظهار داشت: در این زمینه استانداری آمادگی دارد تا خدمات مورد نیاز را برای ساماندهی مشاغل شهری ارائه دهد.
 
وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می شود که کارگروهی با حضور تمامی مسئولان مربوطه و نمایندگان صنوف تشکیل و راهکارهای مربوطه ارائه شود.
کد مطلب 1494112

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