ساماندهی مشاغل شهری در کرج با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نمایندگان استانداری و فرمانداری،‌ قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج، مدیر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج، روسای صنوف خدمات خودرویی، لوازم بهداشتی و ساختمانی، درودگران، مصالح فروشان،‌ تعمیرکاران خودرو، باطری سازان و مکانیک ها برگزار شد، مشکلات موجود در بحث ساماندهی مشاغل شهری در این کلانشهر بررسی شد.

در این نشست مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج طی سخنانی اظهار داشت: ساماندهی مشاغل شهری در کلانشهر کرج از ضروریات است که باید مسئولان مربوطه توجه ویژه به آن داشته باشند.



در ادامه نشست مدیر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج افزود: در واقع ساماندهی مشاغل شهری جزء مباحث کلان است که باید با همکاری شهرداری، استانداری، مجامع امور صنفی و ... برطرف شود.



محمدحسین کشفی عنوان کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود تا به صورت منطقه ای اراضی از سوی شهرداری تأمین شود تا صنوف و مشاغل شهری در یک نقطه در هر منطقه متمرکز شوند.



این مسئول یادآور شد: در این زمینه استانداری البرز و فرمانداری کرج نیز در زمینه اختصاص اعتبارات و تغییر کاربری زمین ها همکاری لازم را داشته باشند.



همچنین در این نشست علی اسدیان نماینده استانداری البرز طی سخنانی اظهار داشت: در این زمینه استانداری آمادگی دارد تا خدمات مورد نیاز را برای ساماندهی مشاغل شهری ارائه دهد.



وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می شود که کارگروهی با حضور تمامی مسئولان مربوطه و نمایندگان صنوف تشکیل و راهکارهای مربوطه ارائه شود.