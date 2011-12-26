ثبت نام 25 کاندیدای مجلس در کردستان/یک نفر برای میان دوره ای خبرگان ثبت نام کرد

مرتضی جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از زمان آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان تاکنون 25 نفر در پنج حوزه انتخابیه ثبت نام کرده اند و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته ثبت نام از افراد متقاضی تا 10 دی ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از حوزه های انتخابیه استان کردستان تاکنون در حوزه بیجار چهار نفر، حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد چهار نفر، حوزه انتخابیه سقز و بانه چهار نفر، حوزه انتخابیه قروه و دهگلان هفت نفر و در نهایت در حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز هفت نام ثبت نام کرده اند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کردستان در ادامه بیان کرد: همزمان با ثبت نام از کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس از پنجشنبه اول دی ماه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری آغاز شده که تا این لحظه یک نفر به صورت کامل در این بخش ثبت نام کرده است.

جوانمردی در پایان با اشاره به فعالیت ستاد های ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ستادهای انتخابات استان کردستان در پنج حوزه از صبح ساعت هفت و نیم صبح تا 17 عصر آماده دریافت مدارک و ثبت نام افراد متقاضی است.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه است و شش نفر به عنوان نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.