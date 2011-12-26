برنامه واگذاریهای دی ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام 23 شرکت دولتی در اولین ماه زمستان امسال توسط سازمان خصوصی سازی به شرح زیر از طریق مزایده، مذاکره و فرابورس واگذار می شود:

- 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند معادل 460 میلیون سهم به ارزش کل پایه 15 هزار و 138 میلیارد و 600 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس.



- 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند معادل یک میلیارد و 278 میلیون سهم به ارزش کل پایه 3 هزار و 569 میلیارد و 454 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس



- 100 درصد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ارزش کل پایه 2 هزار و 302 میلیارد و 162 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون معادل 350 میلیون سهم به ارزش کل پایه 906 میلیارد و 850 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس



- 100 درصد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به ارزش کل پایه 4 هزار و 92 میلیارد و 398 میلیون و 292 هزار ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 100 درصد سهام نیروگاه سلطانیه زنجان به ارزش کل پایه 4 هزار و 304 میلیارد و 109 میلیون و 540 هزار ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 100 درصد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان(اردبیل) به ارزش کل پایه 4 هزار و 562 میلیارد و 903 میلیون و 561 هزار و 350 ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 26795/40 درصد سهام شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان معادل 11 میلیون و 776 هزار سهم به ارزش کل پایه 13 میلیارد و 483 میلیون و 520 هزار ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 30 درصد سهام شرکت تولیدی و صنعتی پایوند توس معادل 22 هزار و 500 سهم به ارزش کل پایه 4 میلیارد و 700 میلیون و 700 هزار ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 20 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان ایلام معادل 200 هزار سهم به ارزش کل پایه 180 میلیون ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان کردستان معادل 595 هزار سهم به ارزش کل پایه 781 میلیون و 235 هزار ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 20 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان کهکیلویه و بویراحمد معادل 200 هزار سهم به ارزش کل پایه 63 میلیون ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی معادل 170 هزار سهم به ارزش کل پایه 223 میلیون و 720 هزار ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی معادل 170 هزار سهم به ارزش کل پایه 354 میلیون و 620 هزار ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تامین ابنیه معادل 2 میلیون سهم به ارزش کل پایه 2 میلیارد ریال به صورت نقد از طریق مزایده



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان هرمزگان معادل 255 هزار سهم به ارزش کل پایه سهام 261 میلیون و 630 هزار ریال(درج شده در آخرین آگهی مزایده) از طریق مذاکره



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان معادل 255 هزار سهم به ارزش کل پایه 377 میلیون و 145 هزار ریال(درج شده در آخرین آگهی مزایده) از طریق مذاکره



- 55 درصد به علاوه یک سهم شرکت هواپیمایی ج.ا.ایران(هما) معادل 214 میلیون و 895 هزار و 175 سهم به ارزش کل پایه 15 هزار و 840 میلیارد و 138 میلیون و 244 هزار و 425 ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس



- 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن(بالاست) معادل 25 میلیون و 463 هزار و 130 سهم به ارزش پایه هر سهم به قیمت تابلو در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از مبلغ 19703 ریال کمتر نباشد به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس



- 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی معادل 8 میلیون و 3 هزار و 380 سهم به ارزش کل پایه یک هزار و 568 میلیارد و 46 میلیون و 219 هزار و 740 ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس



- 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان سیستان و بلوچستان معادل 170 هزار سهم به ارزش کل پایه یک میلیارد و 215 میلیون و 670 هزار ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 40 درصد سهام شرکت گسترش سازه های فولادی نوین پاسارگاد ایرانیان معادل 2 میلیون سهم به ارزش کل پایه 840 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده



- 4/36 درصد سهام شرکت مقره سازی معادل 9 میلیون و 106 هزار و 31 سهم به ارزش کل پایه 137 میلیارد و 82 میلیون و 190 هزار و 674 ریال به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس