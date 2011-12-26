اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم دیبایی دونده تبریزی اسفند ماه به همراه تیم ملی به رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی مردان آسیا در ژاپن اعزام می شود.

رحیم دیبایی که مقام سومی رقابتهای دوی صحرانوردی جوانان آسیا در سال 2006 را در چین در کارنامه خود دارد، در رقابتهای قهرمانی دوی صحرانوردی بزرگسالان کشور به مقام نائب قهرمانی رسیده و تیم آذربایجان شرقی را قهرمان رقابتها کرد.

دونده دوی صحرانوردی کشور و مرد اول دوهای پنج هزار و 10 هزار متر ایران که عضویت تیم ذوب آهن اصفهان را در لیگ برتر دارد، در رقابتهای ژاپن در رقابتهای 12 کیلومتر با رقبای آسیایی خود رقابت خواهد کرد.

تکواندوکاران زن آذربایجان شرقی به مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافتند

زهرا افتخاری، نسرین شفیعی و هانیه مراد پور تکواندوکاران آذربایجان شرقی به مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافتند.

مرحله نخست رقابتهای تکواندو بانوان قهرمانی آزاد کشور، انتخابی تیم ملی در خانه تکواندو تهران پایان یافت و زهرا افتخاری، نسرین شفیعی و هانیه مراد پور تکواندوکاران آذربایجان شرقی به مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافتند.

در این دوره از رقابتها زهرا افتخاری در رده سنی نوجوانان به مدال طلا رسید و جواز حضور در تیم ملی را کسب کرد.

همچنین در رده سنی جوانان نسرین شفیعی به مدال طلا و هانیه مراد پوربه مدال برنز رسید و هر دو به مرحله دوم اردوی تیم ملی تکواندو بانوان راه یافتند.

پیش از این در رقابتهای آقایان رده سنی نوجوانان حسین کریمی، مهدی پور حبیب، سعید رجبی، علی شیرازی و یاشار حریریان به مدال نقره رسیدند و در رده سنی جوانان شهروز برزگر به مدال طلا رسید تا شش تکواندوکار آذربایجان شرقی به اردوی دوم تیم ملی راه یافتند.

این دوره از مسابقات بیش از 800 تکواندوکار در خانه تکواندو با هم رقابت کردند.

تیم ملی تکواندو آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌شود.

این مسابقات هفته اول اردیبهشت ماه سال 91 در ویتنام برگزار خواهد شد.

مربیان ورزشی خود را به علم روز ورزش مجهیز کنند

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ششمین گردهمایی روسای هیئتهای ورزشی گفت: مربیان ورزشی خود را به علم روز ورزش مجهیز کنند و گرنه با تمرینات سنتی نمی توان به پیشرفت چشمگیری دست یافت.

سید محمد شروین اسبقیان در ادامه اظهار داشت: تنها عاملی که باعث افت ورزش استان شده، نبود مربیان مجهز به علم روز ورزش و آگه نبودن آنها به مطالب روز ورزش است.

وی افزود: افزایش توان علمی مربیان ورزشی استان در سند راهبردی پنج ساله استان از جایگاه خاص و استراتژیکی برخوردار بوده و برای پرورش مربیان برنامه های خاص مد نظر است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این نشست خواستار برگزاری کلاسهای آموزشی متعدد برای آقایان و خصوصا برای بانوان شده و آمادگی این اداره را در برگزاری کلاسهای آموزشی حتی با حضور مدرسان خارجی اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از این جلسه بر افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته تاکید کرد و افزود: ورزشکاران سازمان یافته در ورزش آذربایجان شرقی که بر اساس بیمه ورزشی سنجیده می شود نسبت به سال 89 رشد داشته ولی این تعداد اداره ورزش و جوانان را راضی نمی کند، چون توان و پتانسیل ورزش استان رسیدن ورزشکاران سازمان یافته به 150 هزار نفر در سال است.

وی در ادامه افزود: استعدادیابی، افزایش ورزشکاران سازمان یافته، توجه به ورزش بانوان خصوصا در سنین پایین و رده سنی نوجوانان، توجه به ورزش شهرستانها افزایش توان علمی و عملی مربیان و داوران از نیازهای ورزش آذربایجان شرقی است.

وی همچنین در این نشست از شهرداری تبریز در حمایت از ورزش استان و تبریز و تحت پوشش قرار دادن تیمهای ورزشی استان در لیگهای ورزشی خصوصا لیگ برتر فوتبال و والیبال قدردانی کرد.

در ششمین گردهمایی روسای هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی از فرزاد باهر ارسباران نائب قهرمان شمشیربازی جام جهانی جوانان، اعضاء تیم دوی صحرانوردی استان قهرمان کشور، علی لیل آبادی پیشکسوت دوومیدانی و یداله هوشیار پیشکسوت دوچرخه سواری استان تجلیل و قدردانی شد.