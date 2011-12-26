محفل انس با قرآن در سالروز حماسه 9 دی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود دهقاندار با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت با همکاری ستاد عالی قرآن ماهدشت و کانون تخصصی مهدویت استان البرز(ولایت عشق) اقدام به برگزاری همایش قرآنی با مو ضوع ولایت و بصیرت کرده است.



وی اظهار داشت: این همایش فرصت ارزشمندی است تامشتاقان و شیفتگان قرآن، ضمن خودسازی و بهره گیری ازفیض لایتناهی قرآن کریم و آشنایی بیشتر با کرانه های پیدا و ناپیدای معارف قرآن مجید، خود رابرای حضورسازنده درعرصه اجتماعی، مهیا کند.



وی از تفسیر آیات مرتبط با بصیرت،ولایت و تلاوت این آیات توسط حاج جواد فروغی قاری بین المللی کشور به عنوان بخشی از برنامه های این همایش نام برد. دهقاندار در ادامه افزود: شرکت کنندگان در این همایش می توانند از نمایشگا های جانبی این همایش شامل، نمایشگاه پوستر با مضامین ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و متون دینی، نمایشگاه زندگانی مقام معظم رهبری از ولادت تاکنون، نمایشگاه فروش محصولات قرآنی اعم از نرم افزار سی دی شامل کتاب و محصولات تخصصی و نمایشگاه عرضه کتاب با تخفیف 40درصد بازدید کنند.



این همایش نهم دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاء درماهدشت خیابان شهید بهشتی بلوار بسیج مسجد سید الشهداء علیه السلام برگزار می شود.

