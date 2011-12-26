به گزارش خبرنگار مهر مصطفی محمد نجار وزیر کشور در آخرین دقایق انجام کار ثبت نام سومین روز از مهلت نام نویسی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور که در محل وزارت کشور مستقر است از مراحل انجام ثبت نام کاندیداها بازدید کرد.
وی در این بازدید در گفتگو با خبرنگاران آخرین اطلاعات از تعداد ثبت نام شدگان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
نجار همچنین با حضور در اتاق خبرنگاران از تلاش آنان برای پوشش اخبار تقدیر و تشکر کرد.
نجار پیش ار حضور در ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور از روند ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس در فرمانداری نیز بازدید کرده بود.
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