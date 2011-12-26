پرچم آمریکا در آتش خشم مردم یمن سوخت/ تاکید انقلابیون بر اخراج سفیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهرهای مختلف یمن امروز شاهد تظاهرات گسترده در مخالفت با مواضع مداخله جویانه سفیر آمریکا در این کشور بود.



در صنعا هزاران نفر با تجمع در میدان التغییر با سردادن شعارهایی بر ضد آمریکا خواستار اخراج سفیر این کشور از یمن شدند.



در تعز هم دهها هزار نفر از مردم با شرکت در تظاهراتی گسترده با محکوم کردن کشتار شماری از مردمی که به طور مسالمت آمیز با پای پیاده از تعز به صنعا آمده بودند، بر ضرورت محاکمه عاملان این کشتار تاکید کردند.



تظاهرات کنندگان با بیان اینکه آمریکا حامی جنایتکاران و قاتلان مردم یمن است، بر ادامه مبارزات خود تا پیروزی کامل انقلاب با وجود مشت آهنین رژیم عبدالله صالح و حمایتهای گسترده آمریکا و عربستان و متحدان آنها از این رژیم تاکید کردند.



به گزارش مهر، العالم نیز گزارش داد شرکت کنندگان در تظاهرات گسترده تعز همچنین به نشانه خشم وانزجار از دخالتهای گسترده آمریکا، پرچم این کشور را به آتش کشیدند.



الجزیره نیز گزارش داد شورای انقلاب جوانان یمن در استان تعز در جنوب یمن خواستار اخراج سفیر آمریکا شده است که راهپیمایی مسالمت آمیز زندگی را که با پای پیاده از سوی تعز به صنعا انجام شده بود، غیر مسالمت آمیز خوانده بود.



این شورا در جریان راهپیمایی معترضان به سمت صنعا از جرالد فایر استاین سفیر آمریکا در صنعا خواستند خاک کشورشان را ترک کند.



جوانان انقلابی یمن همچنین شعارهایی در محکومیت مواضع مداخله جویانه سفیر آمریکا در صنعا سر دادند و خواستار عذرخواهی وی از مردم یمن شدند.



در این زمینه "منا صفوان" عضو شورای ملی گروههای انقلاب تاکید کرد سفیر آمریکا با این اظهاراتش، به رژیم برای سرکوب راهپیمایی چراغ سبز نشان داد و به همین سبب وی باید از کشور اخراج شود.



این در حالی است که عبدربه منصور هادی معاون رئیس جمهور یمن تمام گروههای سیاسی یمن را به پایبندی به آرامش و خودداری از تنش دعوت کرد.