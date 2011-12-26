احداث سازه های مقاوم راهکار مناسبی برای ایمنی در برابر زلزله است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با یادآروی زلزله بم که هم اکنون هشت سال از بروز آن می گذرد، عنوان کرد: بامداد روز جمعه پنجم دیماه سال ۱۳۸۲ ‬زمین لرزه شدیدی با قدرت 3/6 در مقیاس ریشتر شهرستان بم را تکان داد که به موجب آن بیش از 40 هزار نفر از هموطنان جان باختند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری است که بر روی کمربند زلزله قرار دارد، اظهارداشت: با توجه به رخداد روزانه زمین لرزه های بزرگ و کوچک، آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با هدف کاهش تلفات و خسارات این بلای طبیعی ضرورتی انکار ناپذیر است.



آقازاده، روز ملی ایمنی در برابر زلزله را فرصتی مغتم به منظور فراهم آوردن زمینه های کارآمد مبنی بر مدیریت این حادثه طبیعی ذکر کرد و گفت: هر ساله با برگزاری برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و ترویجی متنوع در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چند ده هزار قربانی این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخصهای ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.



وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از اصول علمی و فنی، احداث سازه های مقاوم را به عنوان راهکار مناسب برای ایمنی در برابر زلزله این پدیده طبیعی معرفی کرد و گفت: تحقق این مهم به ویژه در عرصه ساخت و ساز نقش تعیین کننده ای دارد.



آقازاده، اطلاع رسانی و آگاه سازی اذهان عمومی در خصوص زلزله را امری مهم و اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: این مهم باید با هدف افزایش آمادگی عموم در مقابل حادثه طبیعی زلزله صورت گیرد.



شهردار کرج با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، تصریح کرد: این مهم نتایج نامطلوب ناشی از زلزله را کاهش به نحو قابل قبولی کاهش می دهد.



آقازاده افزود: برنامه ریزی های نتیجه بخش و ضمن آنکه از صرف هزینه‌های کلان برای برای مقاوم‌سازی ساختمانها جلوگیری می کند باعث جلوگیری از خسارت های بزرگ نیز می شود.



وی استفاده از مصالح مناسب را به منظور ایجاد استحکام ساختمان ضروری دانست و بر رعایت این مهم از سوی شهروندان و احداث ساختمان براساس استانداردهای شهرسازی تاکید کرد.



روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌است. بامداد روز جمعه پنجم دی سال ۱۳۸۲ ‬زمین لرزه شدیدی با قدرت 3/6 در مقیاس ریشتر شهرستان بم را تکان داد که به موجب آن بیش از 40 هزار تن جان باختند.



زلزله از پدیدهای طبیعی است که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید بوده است.



در سال 1341 نیز زلزله وحشتناکی در بویین زهرا به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن بیش از 25 هزار نفر شد.



مقارن ساعت یازده صبح روز یازدهم شهریور 1341، زلزله بسیار شدیدی که وسعت آن 2/7 در مقیاس ریشتر بود، بخش وسیعی از ایران را لرزاند که مرکز اصلی آن در بویین زهرا از توابع قزوین بود.



در زلزله بویین زهرا که در سرزمینی به وسعت 40 هزار کیلومتر مربع روی داد، بیش از یکصد و ده روستا با خاک یکسان شد.