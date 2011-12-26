ثبت نام 1020 داوطلب در سراسر کشور/ واکنش عجیب نجار به سوال خبرنگار مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار پس از بازدید از ستاد انتخابات فرمانداری تهران با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد.

نجار با بیان اینکه در بازدید از ستاد انتخابات تهران مستقر در فرمانداری بازدیدی از فعالیتها داشتیم؛ روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: جا دارد از هیئت های اجرایی تهران که نمونه ای از فعالیت خوب هزار حوزه انتخابیه در سراسر کشور هستند تشکر کنم.

وزیر کشور با اشاره به نظام جامع طراحی شده از سوی وزارت کشور برای پیشبرد انتخابات تصریح کرد: با انجام این طرح جامع هم اکنون می توانیم اطلاعات لحظه ای را از افرادی که ثبت نام می کنند در اختیار داشته باشیم و به مراجع استعلامی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تا ساعت 15:45 دقیقه امروز 1020 نفر متشکل از 50 خانم و 970 آقا برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند تصریح کرد: شور و نشاط انتخاباتی در کشور وجود دارد و می توان گفت که انتخابات یک مانور ملی است.

وی با اشاره به اعضای هیئتهای اجرایی و همچنین ناظرین شورای نگهبان که همگی از میان مردم انتخاب می شوند خاطر نشان کرد:‌ همه 850 هزار نفری که در زمینه برگزاری انتخابات فعالیت می کنند از میان مردم و ملت عزیز ایران هستند

وزیر کشور بابیان اینکه ما با استفاده از تجربیات 29 سال برگزاری انتخابات توانسته ایم در انتخابات پیش رو تسریع داشته باشیم گفت: پس از استعلام مراجع چهار گانه نتایج آن به هیات های اجرایی اعلام می شود و آنان نیز موظف هستند که در صورت عدم احراز صلاحیت داوطلب را در جریان گذاشته و داوطلب نیز می متواند طی 4 روز شکایت خود را اعلام کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید آیا امکان ثبت نام اینترنتی برای نمایندگان مجلس در داخل مجلس به نوعی تبعیض میان نمایندگان فعلی و سایر داوطلبین نیست؟ گفت: در مجلس ما سیستمی نگذاشتیم؛ بلکه خودشان برای پیش ثبت نام این اقدام را انجام داده اند.

نجار در ادامه افزود: به هرحال همه داوطلبان موظف هستند به حوزه های انتخابیه مراجعه کرده و مدارک خود را به صورت حضوری تحویل دهند. لذا پیش ثبت نام ها از طریق اینترنت از هرجایی ممکن است و این کار یک اقدام جدید در یک فضای جدید است.

نجار همچنین در پاسخ به سوالی درباره رایانه ای شدن انتخابات در 10 درصد حوزه های انتخابیه احضار داشت این حوزه ها هنوز مشخص نشده اند و برای مشخص شدن آنها در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم. وی همچنین اعلام کرد که تاکنون بیشترین مراجعه کننده در حوزه انتخابیه تهران بوده است.

وزیر کشور همچنین در واکنش به سوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید؛ یکی از نمایندگان در نطق هفته گذشته خود بیان کرده است که سفرهای رئیس جمهور در این دوره بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و در سفر هئیت دولت به جای وی که نماینده مردم آن شهر بوده، افراد دیگری در کنار رئیس جمهور برای رای آوری در مجلس قرار گرفته اند، پاسخی نداد و گفت: خب؛ ما جلسه داریم خدا حافظ!