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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

در صورت تایید نهایی/

هواپیماهای جدید روسی وارد ناوگان هوایی کشور می‌شود

هواپیماهای جدید روسی وارد ناوگان هوایی کشور می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: مذاکراتی برای خرید هواپیما از کشور روسیه در حال انجام است و در صورت تایید نهایی از سوی سازمان هواپیمایی، هواپیماهای جدید وارد ناوگان هوایی کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با اشاره به مذاکرات در حال انجام با شرکت های هوایی روسیه اظهار داشت: اگر سازمان هواپیمایی کشوری این نوع از هواپیماها را تایید کرد، برای خرید آنها اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: البته باید بررسی شود که این نوع هواپیماها در ایران به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی سازگاری داشته باشد، قیمت آن نیز مناسب باشد که اگر به توافق نهایی برسیم، تعدادی را خریداری می کنیم.
 
وزیر راه و شهرسازی درباره کیفیت هواپیماهای شرقی گفت: هواپیماهای خریداری شده یا باید غربی و یا شرقی باشند. طبیعتاً هر هواپیمایی که وارد کشور می شود، بعد از مدتی فرسوده و از رده خارج خواهد شد. به طور مثال هواپیماهای توپولف در مقطعی بسیار خوب کار کردند اما بعد از مدتی از رده خارج شدند و هواپیماهای جدید جایگزین آنها شد.
 
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نیکزاد افزود: روسیه هواپیمای جدید توپولف و سوخو را با ظرفیت 100 نفره به صورت کوتاه برد تولید کرده که برای کشورمان هم از نظر قیمت و هم از نظر این که پروازهای داخلی بین یک تا دو ساعت بیشتر نیست، مناسب است.
 
کد مطلب 1494124

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