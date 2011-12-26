به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با اشاره به مذاکرات در حال انجام با شرکت های هوایی روسیه اظهار داشت: اگر سازمان هواپیمایی کشوری این نوع از هواپیماها را تایید کرد، برای خرید آنها اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: البته باید بررسی شود که این نوع هواپیماها در ایران به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی سازگاری داشته باشد، قیمت آن نیز مناسب باشد که اگر به توافق نهایی برسیم، تعدادی را خریداری می کنیم.



وزیر راه و شهرسازی درباره کیفیت هواپیماهای شرقی گفت: هواپیماهای خریداری شده یا باید غربی و یا شرقی باشند. طبیعتاً هر هواپیمایی که وارد کشور می شود، بعد از مدتی فرسوده و از رده خارج خواهد شد. به طور مثال هواپیماهای توپولف در مقطعی بسیار خوب کار کردند اما بعد از مدتی از رده خارج شدند و هواپیماهای جدید جایگزین آنها شد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نیکزاد افزود: روسیه هواپیمای جدید توپولف و سوخو را با ظرفیت 100 نفره به صورت کوتاه برد تولید کرده که برای کشورمان هم از نظر قیمت و هم از نظر این که پروازهای داخلی بین یک تا دو ساعت بیشتر نیست، مناسب است.

