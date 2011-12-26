چهار نفر در حوزه انتخابیه قائم شهر نام نویسی کردند

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امروز تاکنون چهار نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

وی بیان داشت: سید اسماعیل ابراهیم زاده و مصطفی یحیی پور در ستاد انتخابات شهرستان قائم شهر و کمال علیپور و سیدعلی ادیانی راد به صورت اینترنتی در وزارت کشور ثبت نام کردند.

فرماندار قائم شهر گفت: نامزد احتمالی شهرستان قائم شهر شامل عزت الله اکبری، سیدعلی ادیانی راد، سید اسماعیل ابراهیم زاده، قربان علی نعمت زاده، کمال علی پور، سید محمد سمیعی کاشی، منوچهر صادقی، میکائیل فرح پور، مهران شیرخانی، رضاعلی رضایی و مصطفی یحیی پور هستند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.