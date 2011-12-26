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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

دانش آموزان پژوهشگر برتر میاندرود تجلیل شدند

دانش آموزان پژوهشگر برتر میاندرود تجلیل شدند

میاندرود - خبرگزاری مهر: دانش آموزان پژوهشگر برتر میاندرود با حضور مسئولان این شهرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر برتر میاندرود در هنرستان شهید سورکی آزاد سورک به استعدادهای بالقوه انسان اشاره کرد و گفت: همکاران و دانش آموزان میاندرود نبوغ خوبی دارند که این استعداد برای تبدیل شدن به خلاقیت به فعالیت وپژوهش وتحقیقات نیازمند است.

وی گفت: دلیل پیشرفت جوامع پژوهش و تحقیق علمی است.

فرماندار میاندرود با اشاره به مهیا شدن بسترهای لازم برای تحقیق در حوزه دانش آموزی، اظهار داشت: ایجاد محیط علمی و تحقیقی در مدارس برای کشف و پرورش استعداد دانش آموزان ضروری است.

زین العادین نوکنده، مدیر آموزش و پرورش میاندرود اظهار داشت: فرآیند تحقیق وپژوهش دریچه ای برای شناخت ناشناخته ها و دیدن نادیده ها بوده که افقهایی وسیع وچشم اندازهایی گسترده را پیش چشم بشریت تصویر می کند.

وی با شگفت انگیز خواندن خلقت و ارزش وجودی انسان افزود: این پیچیدگی زمانی مضاعف می شود که تعامل و روابطی گسترده وعمیق بین خود برقرار سازد.

نوکنده ابراز داشت: تحقیق فرآیندی برای نیل به حقیقت بوده و انسان با قوای ذهنی خاص و توانایی ازلی خویش برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی به شناخت هر چه بیشتر و بهتر خود وجهان پیرامونش نیازمند است.

مدیر آموزش و پرورش میاندرود با اشاره به اینکه برای نیل به این شناخت باید اطلاعات و گزاره های موثق و مورد اطمینان در دست باشد افزود: این امر با توسل به امر تحقیق و پژوهش میسر نیست.

کد مطلب 1494133

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