به گزارش خبرنگار مهر، این کاراتهکای ارزنده سیدمحسن میرقیصری است که سالهای زیادی است که در سطح اول کاراته قم و کشور و مهمتر از آن در سطوح مختلف برونمرزی افتخارات ارزندهای برای کاراته کشورمان به دست آورده است.
در حالی رقابتهای کاراته قهرمانی کاپ بین المللی ایران زمین به میزبانی کشورمان در شهر تهران برگزار شد، کاراته کاهای تیم کاراته کشورمان با 12 تیم خارجی در این دوره از مسابقات به رقابت پرداخت و با درخشش نفرات ملی پوش به کار خود پایان داد.
در کاروان تیم کاراته کشورمان در رقابتهای قهرمانی کاراته کاپ بین المللی ایران زمین، سیدمحسن میرقیصری کاراتهکای پر افتخار قمی نیز حضور داشت که در بخش انفرادی با شایستگی موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان خوشرنگ طلا شد.
در راه کسب عنوانی شایسته از این دوره از مسابقات، سیدمحسن میرقیصری در بخش کومیته آزاد (جی یو کومیته) پیکارهای کاراته قهرمانی کاپ بین المللی ایران زمین شرکت کرد تا در جدال با حریفان برای کسب مدال این رقابتها تلاش کند.
این کاراته کای قمی در وزن به اضافه به اضافه 70 کیلوگرم بخش جی کومیته یا رقابت های آزاد با شایستگی موفق شد حریفان خود را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته و راهی مسابقه پایانی شود و بخت خود را برای کسب مدال طلا بیازماید.
میرقیصری در مسابقه پایانی با دیگر کاراته کای کشورمان یعنی ایمان گل محمدی که موفق به صعود به دیدار پایانی شده بود، به رقابت پرداخت و مقابل حریف هموطن خود نیز با شایستگی صاحب برتری شد و به مقام قهرمانی و نشان طلا رسید.
این موفقیت در حالی برای کاراته کای شایسته قمی به دست آمد که میرقیصری در مرداد ماه امسال در قالب تیم کشورمان به رقابت های جهانی سبک شوتوکان اعزام شد و توانست در بخش انفرادی و تیمی دو نشان طلا و نقره را به ارمغان بیاورد.
کاراته کای قمی اعزامی به رقابت های جهانی ژاپن در بخش کومیته تیمی مردان نیز در ترکیب تیم کشورمان متشکل از مهدی سلطانی، حسین سرلک و نیما عزیزخانی حضور داشت و به همراه این تیم به مقام نخست و سکوی قهرمانی دست یافت.
میرقیصری که مدافع عنوان نایبقهرمانی کاراته کشور در سال 1386 و دو نشان برنز قهرمانی کشور در سال 1387 و انتخابی تیم ملی در سال 1389 است و یکی از کاراتهکاهای پرسابقه و افتخارآفرین استان در سالهای اخیر به شمار میرود، در آذر ماه سال گذشته نیز توانست دو عنوان قهرمانی پیکارهای بینالمللی کره جنوبی و تهران را از آن خود کند.
سیدمحسن میرقیصری اوایل آذر ماه گذشته در قالب تیم ملی کاراته سبک شوتوکان wskf در مسابقات بینالمللی کارته کره جنوبی در شهر بوسان حضور یافت و در حالی که به عنوان کاراتهکای وزن منهای 84 کیلوگرم تیم کشورمان با حریفان رقابت میکرد، در نهایت با شایستگی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
این در حالی است که مقام قهرمانی هفتمین دوره مسابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین به تیم دانشگاه آزاد اسلامی رسید، ضمن اینکه در این رقابت ها که 204 کاراته کا در قالب 12 تیم داخلی و خارجی با یکدیگر به مبارزه پرداختند، پس از تیم دانشگاه آزاد، تیم هنگ کنگ به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیم ارمنستان هم بر سکوی سوم ایستاد.کره جنوبی عنوان چهارم به خود اختصاص داد، همچنین قضاوت این دوره از رقابت ها را نزدیک به 70 داور جهانی، آسیایی و ممتاز بر عهده داشتند.
قم - خبرگزاری مهر: کاراتهکای قمی به مقام قهرمانی و نشان طلای پیکارهای کاراته قهرمانی کاپ بین المللی ایران زمین دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، این کاراتهکای ارزنده سیدمحسن میرقیصری است که سالهای زیادی است که در سطح اول کاراته قم و کشور و مهمتر از آن در سطوح مختلف برونمرزی افتخارات ارزندهای برای کاراته کشورمان به دست آورده است.
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